Ifølge DMI er der udsigt til, at især den sydlige og den vestlige del af Jylland kan få kraftig regn, søndag.

Søndag eftermiddag er der risiko for, at kombinationen af varm og fugtig luft kan give skybrud flere steder i Jylland.

Det skriver Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) i et varsel på sin hjemmeside.

Et skybrud betyder, at der falder mere end 15 millimeter regn på 30 minutter.

DMI skriver, at det især er i området fra Sønderjylland og nordpå, op over den vestlige og centrale del af Jylland mod Thy, at der er udsigt til meget regn søndag.

Det varsel, som DMI har udsendt lørdag aften, gælder fra klokken 12 søndag og frem til klokken 21 søndag aften.

I den periode kan der nogle steder komme byger med 15 til 25 millimeter regn på en halv time ifølge DMI.

Nogle steder kan der også forekomme torden.

I det meste af Danmark er der også udsigt til regn, men her er der større usikkerhed om, hvorvidt det kan ende med skybrud.

Den eneste undtagelse for prognosen om regn, ser lørdag aften ud til at være Bornholm, lyder det i varslet.

DMI beskriver atmosfæren over Danmark det næste døgn som eksplosiv.

- Byger kan pludselig dukke op, ud af det blå, og på kort tid blive ganske kraftige, lyder det.

Hvis prognosen om skybrud holder stik, vil det ifølge TV 2 være anden gang i år, at det sker.

Årets første skybrud fandt sted 5. maj ved Nødebo i Nordsjælland, skriver mediet.

/ritzau/