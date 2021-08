Sjællændere kan, når de ferierer i Jylland, oplevet et særegent og eksotisk fænomen:

En supermarkedskæde, der hedder ABC Lavpris.

Med undtagelse af en enkelt butik i det fynske har ABC Lavpris kun butikker i Jylland. 14 styks.

Den familieejede virksomhed har nu så stor succes, at der er planer om at ekspandere med yderligere fire butikker. Det skriver nichesitet Dagligvarehandlen.

Ifølge direktør i ACB Lavpris Ejvind Okholm er der tre til fire nye butikker i pipelinen. Planen om at ekspandere kommer efter en coronatid, som har bidraget med en stigning i overskuddet med 13 millioner til 47 millioner i 2020 i forhold til året før.

Ejvind Okholm fortæller blandt andet til Dagligvarehandlen, at det har øget butikkernes omsætning, at der har været lukket for grænsehandlen under pandemien.

»Det er tydeligt, at den manglende mulighed for grænsehandel har øget salget hos os. Salget af øl og sodavand er næsten fordoblet, hvilket nok også skyldes, at vi i markedsføringen har benyttet os af, at grænsen har været lukket. Vi håber selvfølgelig, at nogle af kunderne vil fortsætte med at købe drikkevarerne hos os,« siger direktør Ejvind Okholm til Dagligvarehandlen.

ABC-kæden blev startet af fætrene Esper og Henning Tobiasen for små 40 år siden, og kæden er stadig ejet af familien Tobiasen med base i Videbæk. Familien er kendt for at holde sig uden for offentlighedens søgelys.

Et kig på familiens Holdingselskab viser, at Esper Tobiasen-grenen af familien har en egenkapital på 260 millioner kroner i holdingselskabet Esperanto. Henning Tobiasen-grenen har i firmaet HT Holding en egenkapital på 105 millioner kroner.

Den næste ABC butik, der åbner, er et helt nybygget supermarked i Fredericia. Det bliver butik nummer 15, siden de to Tobiasen-fætre åbnede deres første butik i Videbæk i 1981.

Derudover vil kæden gerne åbne i Haderslev, Esbjerg og Ringkøbing, hvor der er opkøbt grunde. Alt er dog ikke faldet på plads ift. at kunne åbne i de tre byer.

Trods succesen er ABC Lavpris en lille spiller på det samlede discountmarked. Kæden har færre butikker end Aldi, der er den mindste af »de store« med cirka syv procent af markedet. Størst er Netto med 35 procent af markedet efterfulgt af Rema 1000 med 34 procent og Fakta/Coop 365 med 15 procent af markedet.