Onsdag indvies en ny skulptur på museet KØN – en skulptur, der har skabt stor debat og forargelse.

Skulpturen forestiller en person med klassiske mandlige træk. Derudover med runde bryster, der ammer et barn.

Og det er tilsyneladende et syn, der provokerer. I hvert fald er det aarhusianske museum blevet skudt ned i kommentarsporet på deres Facebook-side.

Museumsdirektør Julie Rokkjær Birch fortæller til B.T., at debatten er kærkommen. Det er museets fornemste opgave at give rum for den snak.

»Skulpturen handler om at give udtryk for, at der er mange forskellige måder at være mand på. Der er også en enorm følsomhed i mænd, der kan blive fortrængt af det stereotype billede af en mand – af de nedarvede kulturelle forventninger, vi har til mænd,« siger hun og fortsætter:

»Så skulpturen her viser og insisterer på den nærende, følsomme og sårbare mand.«

Debatten om skulpturen er netop med til at nuancere en stereotyp opfattelse af mandekønnet, forklarer hun.

»Debatten viser, at der er en pointe her. Hvorfor er det ulækkert? Må manden ikke have feminine kvaliteter? Det handler ikke om, at mænd skal være kvinder. Det her er kunst, og det er en ubetinget god ting, at denne debat foregår.«

Onsdag bliver skulpturen således indviet ved en fernisering på museet. Men det er ikke første gang, gæster af museet kan se den.

Undervejs i tilblivelsen af værket, som startede på Mændenes Internationale Dag 19. november, har kunstneren Aske Kreilgaard løbende haft diskussioner med publikum – den snak fortsætter de kommende måneder, når 'Agape' udstilles.

Den færdige skulptur er 3,5 meter høj, lavet af hvid plast og minder på mange måder om en klassisk, græsk statue. Personen er nøgen og har i dette tilfælde både maskuline og feminine træk.

Skulpturen taler ifølge Julie Rokkjær Birch også ind i den aktuelle barselsdebat. Regeringen indgik i oktober 2021 en aftale, som sikrer 11 ugers øremærket barsel til mænd.

»Den er med til at vise, at opfostring og kærlighed til børn ikke kun er kvindens domæne.«

Gennem historien har både mande- og kvindekønnet været bundet af strukturer og stereotyper, man nu i højere grad frigør sig fra, siger museumsdirektøren.

Ligesom kvinder har insisteret på at være andet end hjemmegående husmødre, insisterer flere mænd nu på, at de også kan være mænd på mange måder.

»Det, vi kommer til at se de kommende år i ligestillingsdebatten, det er en mandebevægelse. Det spår jeg. Vi har ikke været vant til at tale om mænd som et køn – de har altid været 'default'-mennesket, og mændene har skullet leve op til at være 'en rigtig mand'.«

»Jeg tror, vi kommer til at se en større systemkritik, der udfordrer status quo, i de kommende år. Og det bliver mændene selv, der fører an,« siger Julie Rokkjær Birch afslutningsvis.

Skulpturen kan fra onsdag 2. februar opleves på museet indtil juli.