En mand i 40erne fra Tårnby Kommune fik sig noget af en positiv overraskelse, da han stod i Føtex på Amagerbrogade og skulle til at handle.

Da han fik tjekket sin kupon i Eurojackpot, fandt han ud af, at han havde vundet 2.642.318 millioner kroner.

Det oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse.

»Den kører igennem, og maskinen siger et lille bip. Derefter oplyser ham, der står i kiosken, at der er en gevinst på over 5000 kroner, og at han derfor ikke kan udbetale pengene. Jeg tænker bare, at det lyder mærkeligt og sætter mig ud i min bil for at finde ud af, hvad det handler om,« siger vinderen.

Herefter scannede manden kuponen på sin Lotto app, hvor han fandt ud af, at han var blevet millionær.

»Jeg måtte lige gøre det et par gange, før det gik op for mig, hvad der var sket. Så ringede jeg til min kone og sagde, at jeg sgu alligevel ikke kunne handle i dag. Hun blev først lidt spids, fordi hun ikke troede mig, da jeg fortalte hende, hvad grunden var til, at jeg ikke lige kunne samle mig om en indkøbsseddel,« siger manden til Danske Spil.

Men konen fik sig dog en dejlig overraskelse, da han vendte hjem med sushi og champagne i stedet.

Coronaen har dog gjort, at vinderen ikke kan gøre alle de ting, han ellers har lyst til lige nu, hvor han er blevet millionær.

»Jeg ved godt, det er et luksusproblem, og jeg er da vildt glad for, at jeg har vundet. Men jeg ville da også ønske, at man kunne springe på det første fly sammen med familien og opleve noget andet end sine egne fire vægge.«

Manden fortæller, at fremtiden dog står på rejser med familien, og at pengene der ud over skal bruges på at sikre livet fremover.

Vinderen ønsker at være anonnym, og han har valgt kun at fortælle om gevinsten til den nærmeste familie.