Offeret blev slået i ansigtet med en knytnæve ved en parkeringsplads på Lyngbygade ved Rema 1000 i Silkeborg.

Han faldt ned på asfalten, fik flere spark og blev tvunget til at kysse en af gerningsmændenes fødder.

De fem mænd voldsmænd blev anholdt, men slap med en løftet pegefinger i form af en betinget dom.

Men nu skal tilsvarende gerningsmænd rammes af en juridisk knytnæve.

Der tegner sig nemlig nu et flertal i Folketinget til en skærpelse af straffen for ydmygelsesvold.

Det sker, efter at blandt andet B.T. har afdækket, hvordan der på Facebook og Instagram florerer videoer af ydmygelser af børn og unge.

»Det er brutalt og ydmygende at blive udsat for, og det må vi reagere på. Vi har set eksempler på, at gerningsmænd har kunnet ydmyge deres ofre, uden at det havde konsekvenser. Og det skal det have,« siger retsordfører Britt Bager fra De Konservative.

Tirsdag besluttede Folketinget, at der skal arbejdes på en skærpelse af straffeloven, så ydmygelsesvold straffes hårdere. Regeringen skal udfærdige et lovforslag inden nytår.

Screenshot fra en af videoerne på Instagram.



Opbakningen til skærpelsen afhænger af det endelige lovforslag, men Socialdemokraterne er sammen med de borgerlige partier klar til en skærpelse i en eller anden form.

Debatten om ydmygelsesvold er taget til de senere år.

Ud over sagen fra Silkeborg har B.T. i november 2020 blandt andet kunnet afdække en video af en dreng, der bliver tvunget til at slikke og kysse skoene på en gruppe drenge, mens han siger »god hund, god hund«.

En anden bliver spyttet i munden.

I juli 2019 vakte en anden video opsigt. Her skubbede en 16-årig dreng ved hjælp af et halsgreb en 14-årig dreng ind i en toiletbås i et shoppingcenter i Sønderborg.

Her blev han tildelt slag, spark og en skalle.

»Skal jeg hente min kniv og 'stab' (stikke, red.) dig eller hvad?« lyder det blandt andet fra gerningsmanden, før han bad sit offer om at kysse hans sko.

Gerningsmanden fik siden en anbringelsesdom på to år for vold og trusler, men ydmygelseselementet indgik ikke i straffen.

Et billede fra en video, som viser ydmygelsen af en 14-årig dreng i et shoppingcenter i Sønderborg.

Ydmygelsesvold er et kendt fænomen i Sverige, hvor unge med indvandrerbaggrund i flok ydmyger etnisk svenske drenge ved at stjæle deres mobiltelefoner og penge og ydmyge dem, samtidig med at de optager videoer. I de grelle sager er ofrene blev tvunget til at drikke urin, sluge cigaretskod og kysse fødder.

Da ydmygelsesvold ikke opgøres som en selvstændig kategori, kendes omfanget ikke i Danmark.

Men i et svar til Folketingets Retsudvalg har Rigspolitiet tidligere vurderet, at »der findes en række sager om vold, hvor ydmygelser og dominans indgår som et særligt element i sagen«.

Det tilføjes, at ydmygelserne ofte bliver filmet og delt på sociale medier.



»Det skal straffes ekstra hårdt, hvis man for eksempel filmer et offer, der tvinges til at drikke urin og bagefter deler det på sociale medier. Ydmygelser af ofre skal være en skærpende omstændighed, som det hedder i straffeloven,« skriver justitsminister Mattias Tesfaye i et svar til B.T.