Det skulle været et pilotprojekt for fremtidens ældrepleje.

Nu er selskabet bag gået konkurs. Det er sket ved skifteretten i Herning.

Det betyder, at Ikast-Brande Kommune i al hast har måttet overtage ansvaret for de ældre borgere, der havde modtaget hjemmepleje fra Lokalpleje Danmark. Det drejer sig om 81 personer.

Lokalpleje Danmark var ellers det første firma i Danmark, der arbejdede efter den såkaldte Buurtzorg-modellen – der var baseret på små hold, hvorved hver enkelt ældre borger dermed kun skulle stifte bekendtskab med få medarbejdere.

»De to team har vist, at det baseret på tillid er muligt at levere pleje med høj kontinuitet og på en måde, der er både professionel, personlig og lever op til gældende krav om kvalitet og sikkerhed. Borgerne har responderet ved at tilvælge os i en jævn strøm med en månedlig vækst på i gennemsnit cirka 15 procent,« siger den nu tidligere direktør Bjørn Kassøe Andersen.

Han fortæller dog videre, at en usmidighed hos kommunen og rammevilkår har betydet, at man kun i 60-70 procent af tiden kunne arbejde efter den nyskabende hollandske model.

»Virksomheden har derfor ikke kunnet hente den økonomiske gevinst ved lettere og mere smidig organisering, som skulle være med til at finansiere de ansattes højere kompetenceniveau,« siger Bjørn Kassøe Andersen.

Lokapleje Danmark har eksisteret siden juni 2020, og pilotprojektet var i første omgang godkendt til at løbe til udgangen af 2022.

Hos fagforbundet FOA beklager man, at det allerede er slut.

»Modellen rummer meget af det, vi skal satse på i fremtidens ældrepleje – kendte ansigter og ansvar og rum til faglighed hos medarbejderne. Derfor er jeg meget ked af at se virksomheden her gå konkurs,« siger sektorformand i FOA Torben Hollmann.

Ikast-Brande overtog ansvaret for de berørte borgere tirsdag klokken 23.30, og borgmester Ib Lauritsen understreger, at det nu handler om at give dem den fornødne hjælp og sikre en »tryg og ordentlig« overgang.

»Det kan betyde, at sygepleje og borgernes helbred i en kortere periode vil blive prioriteret hos borgerne frem for rengøring og tøjvask,« siger Ib Lauritsen.