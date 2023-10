Han fik et chok.

Han havde lige fået at vide, at han kunne miste synet på begge øjne.

Og han, som bare var kommet for at få foretaget et standardeftersyn af sine kontaktlinser.

41-årige Jakob Thinggaard havde ingen symptomer haft overhovedet, men den var helt gal.

Under hele forløbet har Jakob Thinggaard aldrig mærket nogle symptomer, selvom han var på vej til at blive blind. Foto: Privat.

»Det kontaktlinsetjek lå nederst på min liste, men godt jeg gjorde det. På en skala på et til 10 vil jeg sige, at jeg er på 12, når jeg skal beskrive, hvor heldig jeg har været,« siger han.

Den lokale optiker målte, som en del af tjekket, trykket i hans øjne.

»Det var alt for højt. De arbejder med et tal, der må ligge på 17, men mit lå på 37. Hun fortalte mig, at der var noget galt. Hun talte om noget, der kunne udvikle sig til grøn stær, da hun kunne genkende symptomerne fra en veninde, der led af netop denne sygdom.«

Det ramte ham som en hammer.

Fakta om pigmentdispersion syndrom og grøn stær Pigmentdispersions syndrom er en øjensygdom, der kan føre til grøn stær. Pigmentceller falder af bagsiden af regnbuehinden og flyder rundt i kammervæsken. Grøn stær forekommer efter 40 års alderen og tiltager herefter i hyppighed med alderen. Diagnosen kronisk grøn stær stilles på baggrund af karakteristisk forandringer af synsnerven og udfald i synsfeltet. Kronisk grøn stær er en hyppig årsag til blindhed. Hvis man har forhøjet tryk i øjet, øger det risikoen for at udvikle kronisk grøn stær. Kronisk grøn stær kan ofte behandles ved at sænke øjentrykket med øjendråber, laser eller operation. Kilde: sundhed.dk

»Jeg fik et chok, da hun fortalte, at der var noget hun var nødt til at fortælle mig. Hun sagde det som, det var.«

Og diagnosen var dyster hin sommerdag i 2022.

»Jeg har fået at vide, at jeg formentligt ville have mistet synet på begge øjne som 60-årig, hvis det ikke var blevet opdaget. Synsnerven dør simpelthen.«

Jakob Thinggaard fik straks en henvisning til en øjenlæge.

Det tog to måneder, før han kom til.

»Den ventetid var den værste. Jeg ringede rundt til alle øjenlæger i Aarhus og omegn, men der var ikke noget at gøre.«

Øjenlægen bekræftede optikerens diagnose.

Der var tale om sygdommen pigment dispersions syndrom, der kan udvikle sig til grøn stær.

Jakob Thinggaard opfordrer alle til at få øjnene kontrolleret jævnligt. Foto: Privat.

En behandling med øjendråber blev sat i værk med det samme.

»Problemet med grøn stær er, at du først kan opdage det, når øjennerven er ved at dø. Det er en symptomfri sygdom, så jeg har på intet tidspunkt mærket noget.«

Pigmentet falder simpelthen af i øjet.

Jakob Thinggaard fik laserbehandling på begge øjne.

»Jeg har været til løbende kontrol hos øjenlægen, men om to måneder kan jeg blive erklæret helt helbredt.«

Udsigten til at kunne være blevet blind skræmmer han stadig.

»Det kan jo slet ikke gøres op, hvor store personlige omkostninger det vil have at være blind de måske sidste 40 år af sit liv.«

At han fandt indkaldelsen til tjek frem fra nederste skuffe er en lettelse uden lige.

»Jeg er meget, meget glad for, at jeg gik til optikeren,« siger Jakob Thinggaard, der har en klar opfordring til alle:

»Jeg synes, at alle burde gå til optikeren en gang om året for at få tjekket deres øjne. Også selvom man ikke føler, at der er noget galt. Volumen af optikere er meget støre end øjenlæger, så det er nemmere at komme til der.«