En pinserejse til den spanske solkyst får et uventet stop.

For et fly, der lettede fra Billund Lufthavn klokken 07.35 med kursen mod Malaga, er lige nu på vej til Københavns Lufthavn.

Flere B.T. læsere havde bemærket, at et Jettime-fly mod Malaga vendte om ved Esbjerg og lige nu lå cirkulerede over Nyborg.

Og hvis man kan sin geografi, så ligger Nyborg ikke på vejen til Malaga fra Billund og pressechef i Jettime Birthe Madsen bekræfter til B.T., at deres fly ikke har kursen mod Malaga.

»Lige nu er flyet på vej ind over Sjælland, da det skal lande i København.«

»Det skyldes, at der er noget teknik på flyet, som ikke er i orden. Det er en hel normal procedure, at vi så lander i en nærliggende lufthavn og tager vores forholdsregler,« siger Birthe Madsen.

Det vides ikke helt præcist om, hvad der er galt med flyet, men af sikkerhedsmæssige årsager tager man konsekvensen og lander i Københavns Lufthavn.

Her vil et nyt fly stå klar.

»Når vi lander, så vil de pågældende passagerne stige ud af flyet, hvor de efterfølgende vil blive dirigeret over i et af vores andre fly, som holder klar.«

»Vi beklager ulejligheden.«

Der er umiddelbart ingen tidshorisont på, hvornår det næste fly vil lande i Malaga.