»Jeg har bestilt et bord til to.«

»Ja tak. Hvad er navnet? Og må jeg se jeres coronapas?«

Måske det lyder en smule bizart, men ikke desto mindre kan ovenstående ordudveksling sagtens blive virkelighed, når man igen får lov at besøge de danske restauranter.

Onsdag morgen kunne regeringen nemlig fortælle, at man er klar til et coronapas, der i første omgang skal bruges til erhvervsrejsende, men som også kan blive en mulighed til restaurationsbesøg, festivaler, koncerter og lignende.

Der var dog ét men: Den digitale løsning vil først være klar om tre til fire måneder.

Og det er en detalje, som bestemt ikke er tilfredsstillende for en række erhvervsdrivende, som B.T. har talt med.

»Det er utroligt skuffende, at det tilsyneladende ikke kan bruges til genåbningen i løbet af april og maj, hvor flere og flere bliver vaccineret. Lige nu er det meget kritisk,« siger Lars Nørremark, der ejer bilforhandleren Autowelt.

For hver dag der går, falder Lars' store varelager i værdi, og lige nu budgetterer han med et tab på 250.000 kroner om måneden.

»Hele vores branche går gennem et stort blodbad, og sådan er det med mange brancher. Og alt imens kan vi stimle sammen i supermarkeder. Jeg synes ikke, det giver meget mening,« siger Lars Nørremark.

Lars er ikke den eneste, der syntes, det var en fuser, da Morten Bødskov onsdag morgen præsenterede coronapasset.

Camilla Damgaard ejer tøjbutikken Walk-In på Amager i København, og hun er efterhånden meget frustreret over tingenes tilstand.

»Vi er sindssygt hårdt ramt i min branche, og det kunne da være smart, hvis man kunne bruge coronapasset allerede i foråret. Så ja, det er skuffende nyt,« siger hun.

Camilla Damgaard er indehaver af tøjbutikken Walk-In og er meget frustreret over den manglende genåbning

Camilla Damgaard har startet et såkaldt click and collect-system for stadig at holde biksen kørende i disse tider, men alligevel er det ikke kønne tal på bundlinjen.

»Vores regninger skal betales, og hos 6 ud af 12 leverandører har jeg 60 dages kredit. Og det er ikke engang nok tid til at tjene pengene. Det er helt hen i vejret, så jeg håber snart, at der bliver åbnet op. Det ville betyde alverden,« fortæller Camilla.

Hos interesseorganisationen SMVdanmark, der repræsenterer cirka 18.000 små og mellemstore virksomheder, er man ærgerlig over, at det endelige coronapas endnu ikke er klart.

»Der skal meget mere fart på. Vi skal kunne åbne op, i takt med at flere bliver vaccineret, og hvis vi først får udrullet en app midt i maj, så kommer vi ikke på samme måde til at benytte det i vores genåbning, fordi rigtig mange allerede vil være vaccineret til den tid,« siger direktør Jakob Brandt.

Er du enig i kritikken?

Han undrer sig især over to ting: at man ikke for længe siden har sat arbejdet med at få udviklet en app, og at det skal tage tre til fire måneder at få en digital løsning er klar.

»Det skal gå meget hurtigere. Det vil da være så ærgerligt, at man ender med at fyre 1000 ansatte, fordi vi ikke får benyttet muligheden for et coronapas til fulde,« siger Jakob Brandt.