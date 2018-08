Den islandske skuespiller Stefán Karl Stefánsson er tirsdag død af kræft i galdeblæren, 43 år gammel, efter to års hård kamp mod den frygtede sygdom. Det oplyser hans kone, Steinunn Olina Thorsteinsdottir, på Facebook.

I opslaget skriver hun blandt andet:

»Efter Stefáns ønske vil der ikke være en begravelse. Hans jordiske rester vil blive spredt i hemmelighed i et fjernt ocean. Stefáns familie vil gerne udtrykke deres taknemmelighed for den støtte og varme, som de har modtaget i de seneste år, og udtrykke deres dybeste sympati med Stefán Karls mange venner og fans«.

Stefánsson blev verdensberømt for sin rolle som Robbie Rotten i børneserien LazyTown, der kørte på tv-kanalen Nickelodeon fra 2004-2014. Seriens musical-form og positive budskab til børn om at huske at dyrke motion gjorde den til en stor succes i hele verden, og LazyTown blev oversat til 30 forskellige sprog og sendt i 180 lande.

I 2006 modtog den en BAFTA for bedste børneprogram, og den er to gange blevet nomineret til en Emmy.

Stefán Karl Stefánsson er i de seneste år blevet en kultfigur på internettet, hvor han især i rollen som Robbie Rotten er blevet til en lang række populære memes.

Stefánsson som Robbie Rotten.

Fans i hele verden begræder nu stjernens død på medier som Twitter og Reddit, og mindes han komiske talent samt evigt positive sind, skriver The Sun.

Udover sin kone efterlader Stefànsson sig tre døtre og en søn.