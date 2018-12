Henning Palner medvirkede i sin karriere blandt andet i filmen "Komtessen" og gjorde karriere på teatret.

Skuespilleren Henning Palner er torsdag død i en alder af 86 år.

Det oplyser hans barnebarn Morten Palner til Ekstra Bladet.

Gennem sin karriere har Henning Palner både gjort sig som skuespiller på teatret og medvirket i en lang række film.

Henning Palner har blandt andet været med i filmsucceser som "Komtessen" fra 1961, "Vil du se min smukke navle" fra 1978 og "Solkongen" fra 2005.

Også tv-serierne "Huset på Christianshavn", "Gøngehøvdingen" og "Bryggeren" har haft bud efter ham.

Han blev optaget på Det Kongelige Teaters Elevskole i 1956.

Som færdiguddannet rejste han til Aalborg Teater, hvor han i Karen Marie Løwerts tid som direktør havde roller i blandt andet stykkerne "Gidslet" og "Frøken Julie".

Siden var han tilknyttet en lang række andre teatre, blandt dem Scala, ABC-Teatret, Det Danske Teater, Grønnegårdsteatret og Folketeatret.

Som 78-årig medvirkede han i Romeo og Julie-gendigtningen "Et stykke om forelskelse i livets efterår", der udelukkende havde ældre skuespillere på rollelisten.

I 2009 lagde han stemme til den ældre mand Carl Frederiksen i animationsfilmen "Op".

- Han var teatrets mand. Men han havde også en karriere inden for film, siger Morten Palner til Ekstra Bladet.

- Det er meget vemodigt. Men det er dejligt at tænke på, at han har været relativt frisk og frisk i hovedet til det sidste. Det er dejligt, at han ikke skulle lide.

Henning Palners distinkte dybe stemme vil desuden være kendt af yndere af lydbøger.

Han har indtalt over 200 af slagsen, ligesom han har turneret landet tyndt med foredrag om sit liv på de skrå brædder.

