Fredag aften modtog Kim Novaa, også kendt som 'Botoxkongen', et opkald fra en af de medarbejdere, som han har ansat i fitnesscentret Copenhagen Gym.

Medarbejderen havde opdaget et hul i fitnesscentrets indgangsparti, der så mistænkeligt ud, så Kim Novaa satte sig ind i sin bil og kørte ud til sit center på Værkstedsvej i Valby.

Han ankom, kiggede på døren, og kort tid efter var gaden afspærret af politiet.

»Det var svært at se, hvad det var..... om det var en dartpil eller et skud. Jeg har jo ikke set et skudhul før på den måde,« fortæller Kim Novaa.

Men det var bestemt ikke et dartskud.

Politiets teknikere har konkluderet, at der blev affyret seks skud ved fitnesscentret.

Selv nedtoner Botoxkongen skudepisoden.

»I min optik - helt ærligt - så tror jeg, at jeg har været offer for nogle unge idioter, der har øvet sig på et drive by skyderi, og så har de ramt fitnesscentret. For politiet fjernede også en bil, der var ramt,« fortæller han.

Kim Novaa mindes heller ikke, at han har nogen fjender, der skulle have en anledning til at fyre en skudsalve afsted mod fitnesscentret.

Derfor tager han også hele situationen med ro.

»Jeg har det fuldstændig perfekt, for der har jo ikke været noget op til. Det er bare mest skræmmende, at folk går og skyder,« siger han og fortsætter:

»Det er blevet en rigtig trist verden, når man skal opleve sådan noget her. Man er så vant til skyderier, at man bare trækker på skuldrene, når man hører om det.«

Københavns Politi kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om, hvilket motiv der ligger bag skuddene.

»Det er en del af efterforskningen nu, men jeg kan bekræfte, at vi fandt seks patronhylstre derude, og at der var anslagsmærker i indgangspartiet. Og ingen er kommet til skade,« fortæller Jesper Frandsen, der er vagtchef hos Københavns Politi.

Og fra Botoxkongens side har han kun én ting at sige om politiet:

»Jeg har aldrig stået i sådan en situation før, men jeg vil bare sige tak. De var så fantastiske og så søde derude,« siger Kim Novaa.