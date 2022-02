Odense Havn kunne i den grad være både smukkere, renere og mere attraktiv at opholde sig på.

Det må være konklusionen, efter man i Odense Kommune hele efteråret har undersøgt, hvad borgerne i byen egentlig synes om havnen – blandt andet gennem et spørgeskema.

Og her ligger borgerne på ingen måde fingre imellem. Læs blot et udpluk af de mange svar her:

»Ikke mere grimt byggeri.«

»Jeg synes, inderhavnen er blevet grim og begynder at virke halvslum-agtig.«

»Jeg havde håbet, at jeg skulle bruge inderhavnen. Men jeg synes, at byggeriet er trist og kedeligt. Det håber jeg meget kan blive anderledes i fremtiden.«

»Det er så grimt, at jeg ikke har lyst til at være der.«

I alt har 2.249 personer besvaret spørgeskemaet, og mange af svarene gengivet ovenfor går igen. Borgerne mener i store træk, at det er et grimt sted med for mange og for høje bygninger.

Flere fremhæver desuden også, at der simpelthen ikke er nok steder, hvor man kan opholde sig, og så føler flere borgere sig heller ikke trygge på havnen efter mørkets frembrud.

»Til dels kan der være utrygt om aftenen, da det er blevet et hæng-ud sted af unge grupperinger,« skriver en borger blandt andet.

»Jeg kan ikke forstå, at der ikke er en bedre afskærmning ved kanten til kanalen. Jeg er utryg ved selv at færdes der, når det er mørkt og vil ikke have, at mine børn skal,« skriver en anden.

Borgerne gør det tydeligt i spørgeskemaet, at de drømmer om mere arkitektonisk kvalitet, grønne områder, og så ønsker de, at det historiske og gamle havnemiljø bevares.

Når man læser borgernes mange besvarelser i spørgeskemaundersøgelsen, så er de måske ikke helt gal på den. I hvert fald fremhævede arkitekt Poul J. Larsen selvsamme udfordringer, da han i november var med B.T. en tur på havnen i Odense.

Anledningen var, at havnen var nomineret til titlen som Danmarks smukkeste havneområde – noget som arkitekten ikke kunne lade være med at trække på smilebåndet over.

Bygningerne, der blandt andet tæller en renoveret og genfortolket kanalfogedbolig, fejler ellers ikke noget, understreger arkitekten.

Ifølge Poul J. Larsen er problemet slet og ret, at området ikke er et sted, man har lyst til at være. Ikke fordi det er en blæsende regnvejrsdag i oktober, men fordi det brede tæppe af asfalt mellem bygningerne er til for biler frem for mennesker.

»Livet mellem husene her er fuldstændig uden botanik. Det inviterer ikke til ophold,« siger han.

Borgernes mange ønsker til forbedringer på havnen kan dog vise sig at gå i opfyldelse en dag.

I hvert fald er det planen, at de mange besvarelser skal bruges som inspiration til en kommende arkitektkonkurrence, hvor en række firmaer skal give et bud på en samlet plan for udvikling af inderhavnen. Det oplyser Odense Kommune i en pressemeddelelse.

Og de mange besvarelser vidner om en stor interesse for at udvikle området til det bedre. En interesse som både byen borgmester Peter Rahbæk Juel (S), by- og kulturrådmand Søren Windell (K) og også entreprenør Asger Enggaard er taknemmelige for.