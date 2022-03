Har man været på Nørreport i de helt tidlige morgentimer, ved man, hvor hurtigt skraldet får samlet sig alle andre steder end i skraldespanden. Og det bliver måske endnu værre nu.

For mellem 50 og 60 specialarbejdere, der normalt står tidligt op, for at gader og stræder hver dag er rene og klar til at blive erobret at de mange morgentrafikanter, har siden onsdag at strejket. Det skriver TV 2 Lorry.

Det betyder, at skraldespande ikke bliver tømt, at der ikke bliver fejet i gaden, og toiletter ikke bliver gjort rene.

Ifølge gruppeformanden for servicegruppen i 3F, Rasmus Bredde, er det den længste arbejdsnedlæggelse i Københavns Kommune indtil nu, og konflikten udspringer af frustration over en chef.

»Det, jeg hører fra kollegerne, er utilfredshed med en teamkoordinator, som ikke skulle behandle kollegerne ordentligt. Det har blandt andet resulteret i, at folk går grædende hjem,« siger Rasmus Bredde.

Det er dog en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, og ifølge Rasmus Bredde havde Københavns Kommune bedt specialarbejderne om at møde op igen senest fredag morgen.

Det har de ikke reageret på, og fredag morgen flyder skraldet stadig. Rasmus Bredde ser det dog ikke som en holdbar måde at løse en konflikt op, og fredag formiddag vil der være en ny dialog med Kommunen om problemet.

Københavns Kommune har ikke kommenteret på sagen overfor TV 2 Lorry.