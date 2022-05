Skraldet flyder: ‘Det var ikke et problem, da vi havde containere’

»Jeg tænkte bare ‘holy makaroni, det flyder’,« siger Karina Lykke Laibjørn.

En dag, hun var ude at gå med sin hund, drejede hun om til Ryesgade i Aalborg og blev mødt af et ulækkert syn.

Plastik, madrester, skrald og pap, der flød på fortovet.

Og selvom svineriet den her dag var exceptionelt, var det langt fra første gang, hun stod ansigt til ansigt med skraldet.

Karina Lykke Laibjørn bor nemlig på Vestre Fjordvej ikke langt fra Ryesgade. Begge steder har de – som i størstedelen af Aalborg – fået byttet de almindelige containere ud med underjordiske – også kendt som monokler.

»Inden vi lavede det skift, var der slet ikke samme problem. Det flød ikke med skrald på den måde. Og en del af forklaringen er altså, at de stopper til,« siger Karina Lykke Laibjørn.

Hun har flere gange oplevet at løfte slusen til monoklen op for at at opdage, at der sidder noget på tværs.

Problemet med skrald i gadebilledet er ifølge Karina Lykke Laibjørn kun vokset med den her beslutning.

»Det virker bare som om, den her nye løsning er mere smart i en fart, end den er god i virkelighedens verden. Og det er et problem, når det betyder, at skraldet ligger alle vegne,« siger hun.

Det synspunkt bliver bakket op af Marianna Berg Eisenhardt, som er førstesuppleant for Venstre i Byrådet.

»Jeg taler på vegne af mig selv som bekymret borger, og ikke som talerør for Venstre. Men for mig at se, virker det som endnu en ‘hovsaløsning’ fra kommunen,« siger hun og fortsætter:

»Man har lavet en stor investering og implementeret nogle monokler, som vi bare må erkende, giver problemer. Det synes jeg, man bliver nødt til at gøre noget ved.«

Per Clausen er rådmand for klima og miljø i Aalborg Kommune.

På Facebook bliver emnet debatteret heftigt, og der er bestemt også dem, der mener, at aalborgenserne bare skal være bedre til at rydde op efter sig selv.

»Selvfølgelig skal vi også det. Alle sammen. Men jeg synes bare, at vi kan se, at der er et problem med de her små halse i monoklerne, som gør udfordringerne med skrald i byen værre. Og det kan vi jo ikke ændrer på hver især,« siger Marianne Berg Eisenhardt.

Rådmand i Klima og Miljø Per Clausen (EL) forsikrer om, at man løbende har justeret på monoklerne i implementeringsfasen, og at man arbejder med forskellige tiltag, som forhåbentligt kan mindske svineriet.

»Vi retter løbende til og ser på, hvad vi kan gøre, for at de her indløb bliver større. Men vi må også indse, at det ikke er alt, der kan gå ned i monoklerne, og så skal man finde andre måder at komme af med sit skrald,« siger han og afslutter:

»Og så vil jeg gerne slå fast, at det hverken er mig som rådmand eller renovationsmedarbejderne, som smider skrald.«