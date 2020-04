»Jeg tænkte, det her er desperate mennesker, der tjener helt ufatteligt lidt. De tjener så lidt, at de må rode efter mad i skraldespandene.«

Sådan lyder det fra europaparlamentarikeren Marianne Vind (S), efter hun læste B.T.s artikel og så videoen, hvor to Wolt-bude samler mad op fra skraldespande, og en af dem putter det i sin Wolt-taske.

»Det overrasker mig altså ikke, fordi det er usle vilkår, de lever under,« siger Marianne Vind.

De tjener 150 kroner i timen. Synes du, det er en dårlig løn?

»Ja, det er det, fordi de nemlig ikke er ansatte af Wolt. De er selvstændige. De skal selv betale pension, feriepenge og løn under sygdom, og de er faktisk i ret stor risikogruppe for at blive syge, fordi de er i kontakt med mange mennesker. Så i denne corona-tid er de i stor risiko for at blive syge.«

De har lavet en slags økonomisk støttepakke, som betyder, at hvis man er syg eller har symptomer, så kompenserer de med noget betaling, så man kan blive hjemme uden at miste hele sin indkomst.

Derudover er der jo mange freelancere, der lever under samme vilkår uden pension, feriepenge og løn under sygdom. Er det så synd for alle freelancere?

»Det er jo væsentlig forskel på at være freelancer og være revisor, grafiker eller journalist. Der er man jo klar over, man har sit eget firma. Og du kan ikke få en grafiker eller journalist til 150 kroner i timen. Det koster mere.«

Men det er jo fordi, de så har en uddannelse?

»Der er 12,5 procent oveni i feriepenge. Så ud af de 150 kroner har de allerede både løn under sygdom, feriepenge og pension, hvis tallet er over 20 procent, der går til de her ting, og så er 150 ikke nok i timen.«

Så du synes ikke, 150 kroner i timen er en fair løn, når man ikke er uddannet?

»Nej, ikke hvis du er selvstændig. For alle andre studentermedhjælpere får pension og feriepenge.«

Det er ikke alle, der gør det.

»Nej, men det er der rigtig mange, der gør. Ligegyldigt om de har overenskomst eller ej.«

Er det så kun dem, der lever ‘fattigt’, som du mener skralder?

»Ja, det er fordi, de ikke har nok til at leve af det.«

Men der er mange mennesker, der skralder, selv om de tjener nok penge til at kunne købe mad?



»Ja ja, det er rigtigt.«

Kunne det ikke også være, at Wolt-budene skralder for at undgå madspild?

»Det har du ret i. Det kunne det selvfølgelig være. Men hvis jeg går forbi et sted på gaden, hvor der sidder Wolt-bude og venter - der er ikke så mange af dem, der taler dansk. Og hvis det nu var sådan et indbringende job, så tror jeg, der var mange flere studerende, der havde det. Af den grund tror jeg heller ikke, de skralder for klimaets skyld.«

Tror du måske, de er glade for, at de rent faktisk kan få et job?

»Det er ikke nødhjælp, der bliver drevet her. Det er Wolt, der tjener pengene bagved. Kunderne tror, de betaler rigtig mange penge til restauranten, men pengene går til Wolt. Jeg bruger ikke Wolt, fordi jeg synes, det er udnyttelse af mennesker.«

Hvad hvis de foretrækker friheden frem for sikkerheden. Er det så ikke okay?

»Problemet er, at lige så langsomt bliver jobs i Danmark lavet om til den her slags job. Det er et skråplan.«

Direktør i Wolt Danmark, Søren Meier Svendsen, er blevet forelagt Marianne Vinds kritik og skriver i et mail-svar til B.T.:

'Jeg tror, mange af vores kurerpartnere vil føle sig talt ned til, når de hører Marianne Vinds kritik. Friheden til selv at bestemme, hvornår man vil arbejde, ved vi er meget vigtig for vores kurerpartnere, og så fik de en betaling på 150 kroner per time, de kørte i første kvartal ‪af 2020‬ og er fuldt forsikret, når de kører.'

'I gennemsnit gør de det 15 timer per uge. Overenskomst eller ej, så synes jeg ikke, det er usle forhold, men vi er altid i dialog med vores kurerpartnere og tager deres input meget alvorligt og justerer løbende.'