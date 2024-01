Mange borgere er godt frustrerede over, at de ikke har fået tømt skraldespande i ugevis som følge af voldsomt vejr med sne og is.

En gruppe beboere på en villavej har dog taget skridtet videre, fortæller Henrik Müller, der er direktør i Renosyd, som håndterer affald i Skanderborg og Odder kommune.

Det skriver DR.

»Det værste, vi har oplevet, var en skraldemand, der ringede ind og fortalte, at han blev tilbageholdt af en gruppe borgere på en villavej. De sagde, at de ville holde ham fanget i 28 minutter – ét minut for hver dag, de ikke havde fået tømt affald,« siger han til mediet.

Det var først da skraldemanden fik besked på at ringe til politiet, at beboerne flyttede sig.

Der er flere steder, der har været ramt af manglende tømninger af skrald på grund af det hårde vintervejr.

Et af de steder er i Favrskov Kommune i Østjylland.

I sidste uge kom det nemlig frem, at skraldemændene var hele 25.000 tømninger bagefter.

»Det er en vanskelig situation for os. Der er ikke noget, vi hellere vil end, at tingene kørte i vanlig stil. Det har vejret udfordret,« udtalte direktør i Favrskov Forsyning, Sara Funch, til TV 2 Østjylland i den forbindelse.

En af årsagerne til, at vintervejret har gjort det svært for skraldemændene at komme frem, er, at mange veje ikke har været ryddet grundigt nok for sne.