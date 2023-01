Lyt til artiklen

Han var i gang med at hente en skraldespand, men ilede tilbage til skraldebilen, da han pludselig hørte en usædvanlig lyd.

Det kan have reddet hans kollegas liv – og får nu deres chef til at komme med en klar opfordring.

De dramatiske – og uhyggelige – sekunder udspillede sig på Kong Georgs Vej på Frederiksberg mandag i sidste uge.

Kort efter klokken 9 blev en skraldemand fanget i vognens gribekløer – og kastet ned til skraldet, viser besøgsrapporten, som Arbejdstilsynet har udarbejdet om den alvorlige hændelse. Det skriver TV 2 Kosmopol, som har fået aktindsigt i rapporten.

Kollegaen fik i al hast stoppet kværnen ved at trykke på nødknappen.

»Jeg kan lige så godt sige det som det er: Han reddede et liv,« skriver Frederiksbergs borgmester Michael Vindfeldt (S) på Facebook.

Efter arbejdsulykken blev skraldemanden – som havde fået sine ben fastklemt i skraldevognen – hastet til Rigshospitalet med en ambulance.

Skraldemanden slap nådigt fra den alvorlige ulykke.

Han brækkede det ene ben, men slipper ifølge Michael Vindfeldt for varige mén.

Efter ulykken har Arbejdstilsynet konstateret, at arbejdsforholdene stred mod arbejdsmiljølovgivningen og givet Frederiksberg Kommune et strakspåbud om at sikre de ansatte mod at komme i kontakt med skraldevognenes gribekløer.

Chefen for Frederiksberg Gartner- og Vejservice, Ole Philip, oplyser til TV 2 Kosmopol, at den automatiske tømning i kommunens skraldebiler nu er taget ud af drift. I stedet skal medarbejderne manuelt trykke på en knap, så en lignende ulykke ikke sker igen.

Og i den forbindelse kommer han med en opfordring til de kommuner rundt om i landet, som benytter skraldebiler med automatisk tømning.

»Vi har opfordret myndighederne til at orientere andre kommuner og skraldebiler, som benytter sig af disse biler,« skriver Ole Philip i en mail til TV 2 Metropol.