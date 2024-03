En hel kommunes affald står og hober sig op, mens en konflikt udspiller sig blandt en leder og ansatte i en renovationsafdelingen.

Fra de ansattes side har man sat hårdt mod hårdt. Lederen skal væk, lyder det.

»Det er hovedsageligt mobning fra vores konstituerede leder. Det er chikane. Det er personlig forfølgelse. Det er hetz. Det er overvågning,« lyder det om grunden til arbejdsnedlæggelsen fra de ansattes talsmand ifølge TV2 Kosmopol.

Talsmand Mohammad Al-Hajj oplyser, at de ikke genoptager arbejdet, før lederen er væk.

Borgmester i Hvidovre, Anders Wolf Andresen (SF), siger, at man ikke endnu har fået dokumenteret, at forholdene er, som talsmanden har fremført, men at man i kommunen har iværksat en advokatundersøgelse.

Hvidovre Kommune har desuden meldt ud til borgerne, at der er en konflikt i gang, og man derfor kan opleve, at der ikke bliver hentet skrald.

Fredag lød det således:

»Der vil tidligst blive afhentet affald igen fra næste uge som konsekvens af en gruppe medarbejderes overenskomststridige arbejdsnedlæggelse.«

Desuden kommer man på hjemmesiden med råd til, hvad man skal stille op med sit affald, hvis det er begyndt at hobe sig op.