26 kommuner i Jylland og på Sjælland får ikke tømt skraldespande. Torsdag skal sagen for Arbejdsretten.

Frederikshavns renovationsarbejdere har været i overenskomststridig strejke siden onsdag i sidste uge.

Årsagen til strejken i Frederikshavn er en konflikt med virksomheden Remondis og handler ifølge Per Thorup, der er faglig sekretær hos 3F i Frederikshavn, om forlænget arbejdstid.

Torsdag eftermiddag kommer sagen for Arbejdsretten, og herefter har renovationsfirmaet Remondis inviteret parterne til møde.

Det skriver TV2 på hjemmesiden.

Karsten Linderskov, der er Remondis' driftsdirektør, fortæller til TV2, at han forventer, at arbejdet genoptages fredag morgen.

- Vi har en dialog med vores tillidsfolk. Jeg forventer, at arbejdet genoptages klokken fem i morgen tidlig, hvor det skulle se normalt ud. Chaufførerne kører også i morgen, selv om det er store bededag, siger Karsten Linderskov til tv-stationen.

Den overenskomststridige strejken er siden onsdag vokset til mindst 26 kommuner.

Skraldespandsordningen i Frederikshavn blev ændret sidste efterår, da borgere startede med at sortere deres affald i to kamre i samme spand.

Renovationsarbejderne er dermed længere tid om at tømme skraldespandene på grund af sorteringen, og det forlænger arbejdsdagen ifølge Per Thorup.

- De her spande tager meget længere tid at tømme end at hente en pose. Så selve arbejdslængden på en dag bliver længere. Det har man ikke kunnet finde en løsning på, siger Per Thorup til TV2.

Ud over Frederikshavn er seks kommuner i Jylland og 20 på Sjælland ramt.

Blandt kommunerne er Næstved, Jammerbugt, Hjørring, Slagelse og Silkeborg.

I Hovedstadsområdet er 11 kommuner ramt heriblandt Brøndby, Egedal, Ballerup, Albertslund, Hvidovre, Vallensbæk, Furesø, Rødovre, Ishøj, Lynge-Taarbæk, Gentofte og det halve af Gladsaxe.

