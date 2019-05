Skraldemænd strejker i mindst 26 forskellige kommuner.

I mindst syv kommuner nedlagde renovationsmedarbejdere arbejdet torsdag morgen.

Det sker i sympati med de skraldemænd i Frederikshavn, der siden onsdag i sidste uge har været i overenskomststridig strejke.

Siden er antallet af kommuner, der er ramt af strejke hos skraldemændene, vokset til mindst 26.

Det oplyser TV 2.

Det drejer sig om seks kommuner i Jylland og 20 på Sjælland.

Renovationsfirmaet Remondis, som er i konflikt med skraldemændene i Frederikshavn, vil ikke oplyse, hvilke kommuner det helt præcis drejer sig om.

Det fortæller driftsdirektøren, Karsten Linderskov.

TV 2 kan dog oplyse, at blandt de kommuner, der er ramt af strejke, er Næstved, Jammerbugt, Hjørring, Slagelse og Silkeborg.

Derudover er det også følgende 11 kommuner i Hovedstadsområdet: Brøndby, Egedal, Ballerup, Albertslund, Hvidovre, Vallensbæk, Furesø, Rødovre, Ishøj, Lynge-Taarbæk, Gentofte og det halve af Gladsaxe.

Også skraldemændene i Frederikshavn strejker fortsat.

Per Thorup, faglig sekretær hos 3F Frederikshavn, udtaler til TV 2, at sagen i Frederikshavn skal for Arbejdsretten i København torsdag eftermiddag.

Remondis har også inviteret til møde, efter parterne er færdige i Arbejdsretten.

»Det ser vi selvfølgelig som en åbning, og vi håber, at der kommer noget ud af det,« siger Per Thorup til TV 2.

Driftsdirektøren hos Remondis ønsker ikke at kommentere på årsagerne til konflikten. De arbejder dog på at finde en løsning.

For lang arbejdsdag

Årsagen til konflikten mellem skraldemændene i Frederikshavn og Remondis siges at handle om arbejdstid.

Ifølge Per Thorup skyldes konflikten også, at skraldespandene i kommunen blev ændret sidste efterår.

Før i tiden skulle skraldemændene tage én skraldepose per hus. I oktober blev det dog ændret, da borgerne skulle sortere deres affald i to kamre i samme spand. Og det tager altså meget længere tid, hvilket bunder i en længere arbejdsdag.

I fredags mødtes parterne til et fællesmøde og i Arbejdsretten i København mandag, hvor skraldemændene blev pålagt skærpet bod på 65 kroner i timen for den tid, de skulle have arbejdet, da strejken strider med overenskomsten.

En af konsekvenserne ved strejken kan derfor blive, at Remondis fritstiller alle medarbejderne og kun genansætter dem, de vil beholde.