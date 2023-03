Lyt til artiklen

Siden mandag er der ikke afhentet skrald i store dele af København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør.

De 550 skraldemænd, som strejker på tredje døgn, er onsdag morgen blevet enige om at lave en blokade foran Amagerforbrændringen, hvor Amager Ressourcecenter (ARC) holder til.

Det oplyser en af de strejkende, Michael Johansen, til Berlingske.

»Vi prøver ihærdigt at få ARC i tale. De vil ikke snakke med os overhovedet. Så efter tre dage er det her nu vores næste skridt,« siger han.

Utilfredsheden bunder i uenighed om arbejdstiden. Ifølge skraldemændene er det fælleskommunale selskab, som er ved at hjemtage affaldsindsamlingen fra private firmaer, løbet fra en aftale.

Siden 2020 har fagforeningen 3F og ARC forhandlet om skraldemændenes fremtidige arbejdsvilkår. ARC ønsker at indføre et eftermiddagshold, som arbejder med faste arbejdstider.

Ifølge Michael Johansen vil det betyde, at skraldemændene, som lige nu arbejder cirka fem timer dagligt og disponerer deres egen tid, fremover skal arbejde syv.

»Vi har i to år prøvet at få lavet en arbejdstidsaftale med ARC. Og hver gang, vi troede, den var hjemme, så har de alligevel afvist den. Da aftalen skulle underskrives torsdag, sprang de i målet en gang til,« siger han.

I mellemtiden afhentes der fortsat ikke skrald i følgende bydele:

Indre By

Christianshavn

Vesterbro

Østerbro

Nørrebro

Nordvest

Valby

Brønshøj

Husum

Frederiksberg

Amager

Tårnby

Dragør

Kan ende i Arbejdsretten

Efter et møde mellem 3F, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Kommunernes Landsforening (KL) tirsdag blev de strejkende skraldemænd egentlig pålagt at genoptage arbejdet senest onsdag morgen. Det skriver TV 2 Kosmopol.

Klokken 5.30 mødtes skraldemændene for at drøfte sagen, og her stod det klart, at strejken fortsætter.

Dermed kan sagen ende i Arbejdsretten.

»Det er sådan, det arbejdsretlige system fungerer. Vi har besluttet, at vi ikke vil genoptage arbejdet i dag,« siger Michael Johansen.

Helena Hasselsteen Nielsen, chef for affaldsindsamling hos ARC, sagde tirsdag til Fagbladet 3F, at forhandlingerne først kan genoptages, når københavnerne igen får hentet skrald:

»Vi vil gerne i dialog med skraldemændene om, hvordan vi bedst tilrettelægger arbejdet. Men så længe de strejker, forhandler vi ikke. Så snart de er tilbage på arbejde, fortsætter vi gerne dialogen om arbejdstiden.«

Fra skraldemændene lyder det omvendt, at man vil have en aftale, inden arbejdet genoptages.

»Det er også derfor, vi står her i dag. Og så har vi morgenmøde igen torsdag morgen, hvor vi vil tage stilling endnu engang,« siger Michael Johansen.

