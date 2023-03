Lyt til artiklen

»Vi har haft slagsmål, hvor man står ud af bilerne og slår ud efter os, truer os med køller, og der er en, der er blevet stukket ned med kniv.«

Når skraldebilerne fylder i gaden, så kan selv de bedste borgere få nok.

Sådan lyder det fra skraldemanden Ulrik Blessing, der er en af de 500 skraldemænd, der strejker på femte døgn, på grund af en utilfredshed over udsigten til nye arbejdstider under deres kommende arbejdsgiver Amager Ressourcecenter (ARC).

Flere steder i København ligger der nu skrald og flyder i baggårde.

ARC vil flytte skraldemændene over på en aftale, hvor de arbejder på et mere fast timetal, modsat i dag hvor de arbejder efter fyraftensakkord.

Og det er her, at truslerne kommer i spil, fordi skraldemændene gerne vil blive hurtigst muligt færdige i København, hvor de møder vrede borgere, der også kan finde på at true med vold.

»De kører ind foran skraldebilen, hvor de bremser bilen, og de ryger ud, og vil stå og slås, hvor vi får at vide, at vi kan få en på hovedet. Det er noget af det, jeg har oplevet, og selvom det ikke er sådan noget, der gør, at jeg vågner næste morgen og ikke kan sove, så er det ret ubehageligt at komme ud for, hvis man ikke er en fyr, der er vant til at slå på tæven,« fortæller Ulrik Blessing til B.T.

Hvilke konsekvenser har det, at I får de her trusler?

»Det er klart, at det sætter sig. Det her er ikke repræsentativt, men vi har to mennesker, der er holdt op inden for det seneste år. De har været der i henholdsvis 40 og 49 år. De er begge stoppet på grund af de psykiske problemer. Det er et eksempel, der er til at føle på.«

