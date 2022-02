Natten til søndag blev mildere end forventet i Kiev, hvor der ellers havde været forlydender om massive russiske luftangreb.

De kom aldrig, men til gengæld har den russiske hær for alvor rykket på sig søndag morgen.

Flere steder i Ukraine ruller Putins tropper, og det bliver dokumenteret med billeder og videoer på de sociale medier.

I landets anden største by, Kharkiv, er der massiv ildkamp efter en række dage, hvor russerne har bombet byen.

Her ses en video, hvor ukrainske soldater angiveligt kæmper for at holde russiske styrker tilbage i Kharkiv.

Ukrainian soldiers engaging Russian spetsnaz or razvedchiki by those damaged and abandoned Tigr-M vehicles in Kharkiv. https://t.co/gJ6GzsXf3e pic.twitter.com/sUgtKa7TjZ — Rob Lee (@RALee85) February 27, 2022

Den russiske indtrængen i Kharkiv er blevet bekræftet af den regionale guvernør Oleh Sinegubov, der ifølge nyhedsbureauet Reuters til morgen sagde:

»Den russiske fjendes køretøjer er trængt ind i Kharkiv, herunder byens centrum. Ukraines væbnede styrker vil tilintetgøre fjenden. Vi beder civile om ikke at gå ud,« sagde han.

Endnu værre er det dog nok, at den russiske hær til morgen er rykket ind i Kiev-forstæderne Irpin og Bucha.

Byerne ligger omkring 40 kilometer fra hovedstaden, og videoer på de sociale medier viser skududveksling i byerne.

Her ses eksempelvis en video, der angiveligt viser en skududveksling her til morgen i Irpin.

#URGENT



There are fightings in #Bucha and #Irpin now.#Russia #Ukraine #Kyiv #UkraineCrisis #RussiaUkraineConflict #RussiaUkraine pic.twitter.com/OjN32nRSXh — FR NOW (@_frnow) February 27, 2022

Desuden skriver flere borgere i de to forstadsbyer på de sociale medier, at man ud af vinduerne kan se russiske kampvogne trille i retning mod Kiev.

En lokal journalist fra avisen Kiev Independent, Illia Ponomarenko, skriver i den forbindelse på Twitter, at man fra ukrainsk side har sprængt en bro, der forbinder Irpin og Bucha, for at besværliggøre den russiske vej mod hovedstaden.

Flere af de russiske soldater, der søndag morgen kom ind i Ukraines næststørste by, Kharkiv, er dog blevet slået tilbage. Det skriver Ukraines militærs operative kommando på det sociale medie Facebook ifølge TV 2.