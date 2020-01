Tidligt onsdag morgen er et Boeing 737-fly med 170 passagerer og 10 sætningsmedlemmer om bord styrtet ned i Iran.

Det er uvist, om konflikten mellem Iran og USA og flystyrtet i Iran har noget med hinanden at gøre, og meldinger er indtil videre, at styrtet skyldes en mekanisk fejl.

Lige nu florerer der dog en video på Twitter, hvor man ser Boeing-flyet styrte mod jorden.

På videoen, der er særdeles mørk, ser man det brændende fly med kurs mod jorden som en ildkugle, og da det på et tidspunkt kolliderer med den iranske jord, ser man et stort lysglimt og eksplosion.

Horrific vid of the Boeing 737 of #Ukraine airline w/ 180 passengers burning in the sky & crashing just outside of #Tehran mins after taking off. #Iran is having a really dark day. Over 60 killed in the stampede, then scare of an all out war and now this. pic.twitter.com/Qvtf5hdwkg https://t.co/OGz90NdeH0 — Bahman Kalbasi (@BahmanKalbasi) January 8, 2020

Det er BBC-korrespondenten Bahman Kalbasi, der har lagt videoen på Twitter, og han skriver:

'Forfærdelig video af Boeing 737-flyet fra Ukraine Airlines med 180 passagerer, der brænder på himlen og styrter ned lige uden for Teheran minutter efter, at det er lettet. Iran har en meget sort dag.'

Bahman Kalbasi henviser til, at der tidligere på dagen tirsdag døde over 60 personer, da der udbrød kaos ved Qassem Soleimanis begravelsesceremoni i byen Kerman.

Alle 180 passagerer meldes desuden dræbt i flystyrtet.

Folk står ved flyvraget efter at et Boing 737-fly fra Ukraine International Airlines styrtede ned ved Irans hovedstad Teheran. Foto: ROHHOLLAH VADATI Vis mere Folk står ved flyvraget efter at et Boing 737-fly fra Ukraine International Airlines styrtede ned ved Irans hovedstad Teheran. Foto: ROHHOLLAH VADATI

Og netop den information bekræftes af en anden video, som Bahman Kalbasi senere onsdag morgen har lagt ud.

Her befinder korrespondenten sig ved selve stedet, hvor flyet styrtede ned, og der skriver han, at 'intet er tilbage af flyet'.

Kort efter lagde Bahman Kalbasi en række billeder ud, hvor man også kan se forskellige vragsdele ligge rundt omkring på jorden.

Det er uvist, om missilangrebet i Irak og flystyrtet i Iran har noget med hinanden at gøre.