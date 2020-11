Den 24. oktober tonede demokraten Bernie Sanders frem på skærmen i The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Her blev han interviewet om det amerikanske valg, og det er en videosekvens fra den optræden, der nu bliver delt lystigt på de sociale medier.

Det lyder nemlig nærmest som om, at Sanders under interviewet taler direkte ind i fremtiden.

Værten Jimmy Fallon spørger ind til valget, og her gør Sanders klart, at han har én, altoverskyggende bekymring.

»Det her er noget, som jeg er meget bekymret over: I stater som Pennsylvania, Wisconsen og Michigan, hvor de vil modtage masser af brevstemmer, vil de ikke have mulighed for at tælle dem før selve valgdagen. Så der vil være millioner af brevstemmer, og her er min frygt så,« siger Sanders og fortsætter:

»Meningsmålinger og studier viser nemlig, at demokrateter oftere bruger brevstemmer, mens republikanere i højere grad går ind og stemmer fysisk«.

Bernie Sanders Foto: NICHOLAS KAMM Vis mere Bernie Sanders Foto: NICHOLAS KAMM

Og så kommer Sanders til pointen, som han beder seerne om at lytte godt efter.

»Her er frygten - og jeg håber, at alle hører det - for det kunne meget vel blive sådan, at klokken 22 på valgnatten vil Trump stå til at vinde i Michigan, Pennsylvania og Wisconsin, og så vil han stille sig op på tv og sige: 'Tak alle amerikanere for at vælge mig igen. Det er helt ovre. I må have en god dag',« siger Sanders og fortsætter:

»Men næste dag og dagen efter vil alle brevstemmerne blive optalt, og så vil det vise sig, at Biden har vundet de stater. Og så vil Trump sige: 'Se. Jeg har sagt, at det hele var et svindelnummer. Jeg fortalte jer, at de her brevstemmer var snyd. Og ved du hvad, vi kommer ikke til at forlade kontoret.' Så det er en frygt, som jeg og mange andre har.«

Prophet Sanders pic.twitter.com/nXVsN0lTqK — Magunga (@theMagunga) November 4, 2020

Hvis du har fulgt med i valget og så Trumps pressemøde klokken lidt over otte onsdag, vil du lige nu føle en form for deja-vu.

Sagen er nemlig den, at:

Ja, Trump ganske rigtigt førte de tre stater ved valgets afslutning her til morgen dansk tid.

Ja, Trump tonede frem på skærmen og italesatte brevstemmerne som svindel.

Og ja, lige nu ser det ud til, at der er så mange brevstemmer på Biden, at det kan vende hele valgresultatet.

Derfor mangler vi kun svar på den sidste af Sanders' profitier: At Trump vil nægte at forlade det ovale kontor.

Det har den nuværende præsident endnu ikke udtrykt, men på morgenens pressemøde talte han til gengæld om at tage sagen helt op til højesteret.

Først handler det dog om, hvorvidt Biden eller Trump tager det sidste stik.

Onsdag morgen dansk tid førte Trump stort, men i løbet af middagen begyndte brevstemmerne at blive optalt, og her begyndte Biden pludselig at hale ind.

Pludselig førte han vigtige Wisconsin, så nu er fokus rettet mod Pennsylvania, Michigan og Georgia, hvor Biden blot skal vinde én af de stater, som det ser ud lige nu.