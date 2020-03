En ny rapport fra EU viser, at en femtedel af EU-borgere bor i støj, der er så slem, at det kan have konsekvenser for helbredet.

1,35 millioner danskere kan blive ramt på deres helbred.

Det viser en rapport fra det europæiske miljøagentur (EEA), som de udgiver torsdag. Det skriver Jyllands-Posten.

Rapporten anslår, at der er 113 millioner europæere, der bor i områder, hvor gennemsnitsstøjen er over 55 decibel.

Gadeliv, biler, fodgængere og cyklister på Store Kongensgade i København K. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Gadeliv, biler, fodgængere og cyklister på Store Kongensgade i København K. Foto: Thomas Lekfeldt

Bor du i et område, hvor støjniveauet er over de 55 decibel, kan det på længere sigt påvirke dit helbred i en negativ retning, ifølge forskningen.

Den værste synder, når det kommer til støjniveau, er trafikken fra vejene.

I byer med over 100.000 indbyggere er det knap halvdelen, der bliver udsat for vejstøj, der kan være sundhedsskadeligt.

Det er ikke et tal, der forventes at blive mindre i de kommende år, tværtimod, skriver de i rapporten.

Støjniveau er faktisk et dødeligt problem.

Rapporten mener, at mindst 12.000 mennesker dør om året på verdensplan som følge af støjniveauet, de har færdes i. Derudover menes det, at 48.000 mennesker får hjertesygdomme som for eksempel blodpropper i hjertet.

Mette Sørensen der er seniorforsker ved Kræftens Bekæmpelse, professor ved RUC og en af Danmarks førende støjforskere, fortæller om problemet i et interview med Jyllands-Posten.

Mette Sørensen siger, at kroppen aktiverer en 'kamp-flugt-respons', når den bliver udsat for en høj lyd. Det får hjerterytmen, pulsen og stresshormonet til at stige.

Hun fortæller, at det har hjulpet mennesket til at overleve førhen, men at det i denne verden ikke altid er hensigtsmæssigt:

»Vi ved allerede, at vejstøjen giver øget risiko for blodpropper i hjertet. Derudover er der også fundet mulige sammenhænge med diabetes, slagtilfælde, brystkræft og tyktarmskræft. Her er det stadig for tidligt at konkludere entydigt, men studierne peger i den retning,« siger Mette Sørensen.

I Danmark er Aalborg den mest støjende by, med et indbyggertal over 100.000, hvis man kigger på procentandelen af mennesker i byen, som lever i sundhedsskadelige støjniveauer.

Du kan se tallene her for de fire største byer i landet, som alle har over 100.000 indbyggere: