Man har på Svend Gønge-skolen i Vordingborg Kommune måtte stoppe al spisning af karameller.

Det fortæller Bendt Wittrock Jespersen, der er afdelingsleder i Vordingborg Kommune.

»Vi har på skolen en elev, der siger, at hun har fundet en nål i en karamel. Vi har desuden en anden elev, der siger, hun har fundet en jernsplint,« siger han til B.T.

Derudover lyder det, at man har fundet smør, buillionterninger og gær i karameller. Bendt Wittrock Jespersen understreger over for B.T., at når det kommer til nål og jernsplint, drejer det sig om én elev, der har oplevet det.

»Vi har varskoet forældrene, så der heller ikke er nogen, der spiser karamellerne derhjemme. Eleverne var afsted til et arrangement i går, så vi har ikke haft samtalen med dem endnu. Men vi tager det op med SSP Mandag,« siger han.

TV2 Østjylland har også meldt om nåle i karameller.

»Først tror vi, at det er et rygte, at der er noget i karamellerne, men situationen ændrer sig voldsomt, da vi finder ud af, at der rent faktisk er fundet noget,« fortæller skoleleder på Søndervangsskolen i Hammel René Guldbrandsen.

Der er ingen meldinger om, at nogen skulle være kommet til skade.