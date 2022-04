En gigantisk regning på over en milliard kroner til vedligehold er grunden til, at politikerne i Københavns Kommune nu skal tage stilling til, om Kødbyen skal sælges.

Bydelens populære restauranter og barer lider af dårlig kloakering og faldefærdige bygninger, og spørgsmålet er, om det er værd at betale for at få fikset problemerne.

Hvis kommunen vælger at sælge det attraktive område på Vesterbro, kan det i yderste konsekvens betyde et farvel til atmosfæren, som den kendes i dag.

»I værste fald, hvis det kommer fuldstændig på private hænder og skal drives efter at give overskud for investeringer, vil det få en indvirkning på, hvilke erhverv der vil kunne findes i Kødbyen. Man kunne frygte en ny Jomfru Ane Gade eller et stormagasin,« siger Kristian Linde, der er formand for Kødbyens lejerforening.

Han understreger, at han ikke selv anser det for et realistisk scenario.

Kødbyen er i dag ejet af Københavns Kommune, men et årligt overskud fra lejeindtægterne fra de erhvervsdrivende er sat helt på pause grundet bygningernes tilstand.

I stedet bruges pengene på at få repareret de slidte erhvervslejemål. Og det er der behov for, hvis man spørger Kristian Linde, der også er direktør i Kødbyens Fiskebar.

»Man kan ikke undgå at se, at det er en slidt bydel. Visse typer turister, eksempelvis dem, der kommer til fra et krydstogtskib og har en forventning til maden på restauranterne, de har læst om, bliver lidt overraskede,« siger han.

Direktør i Kødbyens Fiskebar og en del af ledelsen i Kødbyforeningen, Kristian Linde. Foto: Scanpix/Mathias Eis Vis mere Direktør i Kødbyens Fiskebar og en del af ledelsen i Kødbyforeningen, Kristian Linde. Foto: Scanpix/Mathias Eis

Ifølge Økonomiforvaltningen vil Kødbyen sygne hen, hvis ikke behovet for vedligehold bliver håndteret inden for en fem-tiårig periode.

Kødbyen vil ganske enkelt blive mindre attraktiv at udleje, lyder vurderingen.

Derfor skal der findes 1,1 milliard over en tiårig periode, hvis bygningerne igen skal være tidssvarende.

Der kan omvendt spares en masse skattekroner, hvis kommunen sælger. Det vil dog få betydning for kulturen i Kødbyen, vurderer Økonomiforvaltningen.

»Det vurderes, at fastholdelse af Kødbyens succes som et kreativt og attraktivt byområde samt Kødbyens fortsatte betydning og udvikling som kreativt erhvervsområde, der kombinerer fødevarevirksomheder med kreative og kulturelle erhverv, bedst sikres gennem et kommunalt ejerskab,« lyder forvaltningens indstilling til Økonomiudvalget.

Her sidder Københavns syv borgmestre med overborgmester Sophie Hæstorp Andersen som formand. Hun siger til KøbenhavnLiv, at det er vigtigt, at Kødbyen forbliver på kommunale hænder.

»Kødbyen er en rigtig vigtig del af Københavns historie, og dermed er det også en del af byens sjæl. I det København, vi har i dag, mangler vi plads til både kreative erhverv og til steder, hvor man kan have restaurationer, udeliv, diskoteker og andre ting i områder, der generer færre mennesker,« lyder det.

Hvis politikerne, der har salget af Kødbyen på mandagens dagsorden, beslutter at sælge, forventes et salg af Kødbyen at tage to til tre år.