Forstoppelse og ufrivillig vandladning.

Det kan være konsekvenserne af ikke at gå på toilettet.

Det gælder blandt andet for mange skolebørn i Hvidovre. De værger sig mod at gå på toilettet i skoletiden på grund af kummerlige tolietforhold og manglende privatliv på toiletterne.

»Jeg har oplevet, mine børn komme hjem og siger, de har ondt i maven, fordi de ikke har haft lyst til at gå på toilettet på skolen,« siger Tanja Engly Steinaa, der er bestyrelsesformand på Langhøjskolen i Hvidovre.

Sundhedsstyrelsen anbefaler maksimalt 10 elever pr. toilet til de mindste årgange og maksimalt 15 elever pr. toilet til de ældste årgange.

Men på Langhøjskolen er der kun 24 toiletter i alt, hvilket svarer til 30 elever per toilet, viser en opgørelse lavet af Hvidovre Kommune.

»Det er fuldstændig uacceptabelt og synd for børnene. Når så mange børn bruger toiletterne, bliver de rigtig ulækre, og det forstærker bare, at børnene holder sig til de kommer hjem,« siger Tanja Engly Steinaa.

Skoleleder Henrik Wilhelmsen ser på toiletforholdene med lidt andre briller.

Langhøjskolen i Hvidovre har så mange elever pr. toilet, at det overstiger myndighedernes anbefalinger med op mod 300 procent. Foto: Google Street View Vis mere Langhøjskolen i Hvidovre har så mange elever pr. toilet, at det overstiger myndighedernes anbefalinger med op mod 300 procent. Foto: Google Street View

»Hvis du spørger mig helt ærligt, synes jeg faktisk, der er en god del toiletter,« siger Henrik Wilhelmsen og tilføjer, at skolen har flere end toiletter, end forvaltningen har opgjort.

Tanja Engly Steinaa er lodret uenig.

»Mange forældre er optaget af det her emne. I de fire år, jeg har siddet i skolebestyrelsen, har toiletterne været på agendaen rigtig mange gange i løbet af skoleåret.«

»Vi havde på et tidspunkt ét toilet til 49 børn, og derfor har vi så at sige råbt og skreget,» siger hun.

Henrik Wilhelmsen anerkender, at toiletterne kan blive ulækre. Men han mener, det mere er et spørgsmål om dårlig toiletkultur end antallet af toiletter.

»Der er nogle skolebørn, som stadig skal øve sig på at gå på toilet. De er ikke så pæne, når de har brugt dem. Så for mig at se er det kompliceret,« siger han.

Har I børn, der ikke bruger toiletterne, fordi de føler sig utilpasse ved at bruge dem?

»Det er jeg nødt til at svare generelt på. Det er ikke usandsynligt, men sådan var det jo også der, hvor jeg var skoleleder før på Nørrebro. Der var der masser af toiletter, og det var sgu det samme,« siger Henrik Wilhelmsen.

Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune har 8,3 millioner kroner til nye skoletoiletter i år.

Men forvaltningen har vurderet, at det bevilgede beløb ikke er tilstrækkeligt til at dække det aktuelle behov, da seks af kommunes ni folkeskoler i gennemsnit har cirka 25 elever pr. toilet.

»De penge, der er sat af, rækker desværre ikke så langt. Jeg bakker op om, at man investerer mere i flere og bedre toiletforhold til vores børn. Det er super vigtigt for vores børns trivsel,« siger Tanja Engly Steinaa.

Økonomiudvalget i Hvidovre Kommune skal tirsdag stemme om, hvorvidt der skal bevilges ekstra penge til flere toiletter, end de 28 der er råd til med det nuværende budget.

»Min holdning er, at vi skal have lavet alle de skoletoiletter, der er brug for. Men vi kan ikke zigzagge i forhold til vores budget,« siger Hvidovres borgmester, Anders Wolf Andresen (SF), der forventer yderligere forbedringer til næste år.