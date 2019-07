På vej på arbejde besluttede en håndværker sig for nogle uger siden at købe et Quick skrabelod 'Tripel Bogstavjagt'.

Det viste sig at være en rigtig god idé – og det førte efterfølgende til et lidt anderledes 'fejringstogt'.

Midt i en pause fra arbejde begyndte håndværkeren at skrabe sit lod. Først var der et ord, så to. Og pludselig stod det klart, at han kunne stå med en af de helt store gevinster mellem hænderne.

Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

Efter at have gennemgået ordene om og om igen tog den heldige mand, der er i 30'erne og fra Vejle, straks hen til en butik for at få præmiesøgt sin kupon.

Her fik han beskeden om, at han havde vundet mere end 9.999 kroner, som er det højeste beløb, en forhandler kan se.

Derefter ringede han til sin bedste ven, som sagde, at han kunne få beløbet tjekket på danskespil.dk.

»Så jeg drønede hjem til min mor og far for at bruge deres computer. Jeg fortalte dem, hvad jeg kiggede efter, og min mor hun kunne næsten ikke være i rummet, hun blev så nervøs. Så da jeg tastede koden fra beviset ind, sagde jeg: 'Kig lige væk' til hende,« fortæller han og fortsætter:

»Da jeg så havde trykket 'Enter', og jeg kunne se, at der stod 1,5 millioner kroner, så kunne hun få lov til at kigge igen.«

Den heldige skrabespiller tog videre over til sin bedste ven, og sammen tog de ifølge Danske Spil ud på et lidt anderledes fejringstogt.

»Det lyder måske ikke så festligt, men vi tog hen i vaskehallen, vaskede vores biler og fik en enkelt øl. Det er noget, vi gør nogle gange, når vi skal slappe af og hygge os. Der er fred og ro, og det var nok i virkeligheden først der, det gik op for mig, at jeg havde vundet,« fortæller manden.

En del af præmiepengene er siden gået til at betale gæld af, ligesom han også for første gang har købt sig en ny bil. Derudover vil han investere en stor del af pengene i et hus.

Den nykårede millionær købte sit skrabelod hos Cirkel K på Fredericiavej i Vejle.