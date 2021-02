Skovejere melder om stigende problemer med skovgæster, der ikke respekterer adfærdsregler i private skove.

Danskerne valfarter til skovene under coronakrisen. Det er godt for folkesundheden. Men de mange gæster i skovene har en bagside.

Det mener i hvert fald de private skovejere, der er organiseret i brancheorganisationen Dansk Skovforening.

Ifølge foreningen er presset på skovene nu så stort, at det går ud over dyrene og skovejernes udlejning af blandt andet jagt.

- Vi kan se hjortevildt stresse rundt ude på vejene og stå forvildede ude på markerne i forsøg på at komme væk, siger godsforvalter Jens Risom, Gisselfeld Kloster på Sjælland.

Problemet er ifølge Jens Risom nogle af de nye brugere af skovene, der har fundet vej til skovene under coronakrisen.

De kender ikke - eller respekterer ikke - reglerne for adfærd i private skove, lyder det fra godsforvalteren.

Eksempelvis siger reglerne, at man kun må færdes i private skove fra klokken 06 om morgenen til solnedgang, at man skal holde sig til stierne, og at hunde skal være i snor.

En del af skovens brugere holder sig ifølge godsforvalteren ikke til stierne. De bevæger sig væk fra stierne og ind i områder af skovene, hvor dyrene plejer at have fred og ro.

- I sidste uge måtte vi aflive et stykke dåvildt, der var stresset og gået i chok.

- Når der er mennesker alle vegne, så har dyrene ingen steder at gemme sig, og så bliver de stressede, siger Jens Risom.

Han er særligt bekymret for havørnene, som den kommende tid skal yngle og ligge på rede.

- Vi har to ynglende havørnepar, og der er forstyrrelser begge steder. Vi gør alt, hvad vi kan, for at passe på dem og driver for eksempel ikke skovbrug i de pågældende områder i ynglesæsonen.

- Vi lukker også en del af parken for publikum på den denne årstid, netop for ikke at forstyrre dem.

- Så er det altså grænseoverskridende at se, at nogle skovgæster ikke respekterer det, siger Jens Risom.

I Dansk Ornitologisk Forening kan biolog Knud Flensted nikke genkendende til problemet.

- Det er generelt problem, at der er nogle få, der ikke respekterer reglerne for færdsel i private skove.

- Det er bare blevet mere tydeligt under coronaen, hvor så mange mennesker er søgt ud i skovene.

- Hvis der bare er nogle få, der trodser adgangsbegrænsninger omkring en ørnerede, kan det være nok til, at ørnene opgive ynglen, siger Knud Flensted.

Han appellerer til, at folk sætter sig ind i reglerne for færdsel i private skove.

- Og så kunne det nok også have en effekt, hvis politiet udførte kontroller engang imellem, siger Knud Flensted.

