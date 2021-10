Trivsel er nok et nøgleord for de fleste forældre, når det kommer til deres børn. Derfor kan det være rart at vide, hvordan trivslen er på den skole man sender sit barn i skole i.

Her kan du blive klogere på Børne- og Undervisningsministeriets nyeste tal for trivslen på skolerne i Odense Kommune.

I det forgangne skoleår 2020/2021 var der 91,1 procent af skoleeleverne i Odense Kommune der stortrives, hvor tallet var 93 procent sidste år.

På landsplan er andelen af elever med højest trivsel 90,9 procent.

Odense Kommune har altså igen i år en marginalt bedre trivsel på skolerne end gennemsnittet for resten af landet.

Det er Børne- og Undervisningsministeriet, der hvert år stiller 40 spørgsmål til eleverne i 4. til 9. klasse for at finde ud af, hvordan trivslen er på de danske grundskoler.

For at gøre det lettere for dig har vi samlet en liste over de fem odenseanske skoler, som har den bedste trivsel. Listen er rangeret efter ministeriets samlede trivselsmål, der både udgøres af mål for social og faglig trivsel, støtte og ro. På de skoler hvor målet er ens, er placeringen afgjort af andelen af elever med højest trivsel.

5. Åløkkeskolen

Listens femteplads går til Åløkkeskolen, der er en af de få skoler på listen, der ligger i den indre del af Odense by.

Samlet trivselsindikator: 3,8

3,8 Elever med højest trivsel: 93,3 procent

93,3 procent Elever pr. klasse: 21,27

4. Munkebjergskolen

Munkebjergskolen. Foto: Google Maps Vis mere Munkebjergskolen. Foto: Google Maps

Skolen med den fjerde bedste trivsel ligger i midt i det mondæne Hunderup-kvarter. Skolen har også listens højeste gennemsnit af elver pr. klasse.

Samlet trivselsindikator: 3,8

Elever med højest trivsel: 93,6 procent

Elever pr. klasse: 23,4

3. Vestre Skole

Vestre Skole. Foto: Google Maps Vis mere Vestre Skole. Foto: Google Maps

Skolen, der selv kalder sig en 'byskole med landsbylignende forhold' ligger på Vesterbro i Odense centrum.

Samlet trivselsindikator: 3,8

Elever med højest trivsel: 94,2 procent

Elever pr. klasse: 20,2

2. Rasmus Rask-Skolen

Rasmus Rask-Skolen. Foto: Google Maps Vis mere Rasmus Rask-Skolen. Foto: Google Maps

Skolen ligger i Odenses yderste sydvest kant i byen Bellinge og er altså skolen med den anden bedste trivsel i Odense Kommune.

Samlet trivselsindikator: 3,8

Elever med højest trivsel: 94,9 procent

Elever pr. klasse: 21,9

1. Tingløkkeskolen

Skolen i Dalum er igen i år på den kommunale førsteplads. Dog er skolens andel af elever med højeste trivsel faldet fra 98,4 procent sidste år.

Samlet trivselsindikator: 3,9

3,9 Elever med højest trivsel: 95,8 procent

95,8 procent Elever pr. klasse: 23,1

Der er 35 folkeskoler i Odense Kommune.