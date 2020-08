Skolestarten på mandag kan være i fare for eleverne på Egeskovskolen i Bjerringbro.

Alle skolens lærere er netop blevet sendt hjem, fordi en mandlig lærer er testet positiv for coronavirus.

Det skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Læreren blev testet mandag og fik onsdag besked på, at han var smittet.

I mellemtiden havde læreren deltaget i et personalemøde for alle skolens lærere. Den smittede lærer havde ingen symptomer på corona.

Derfor er der nu er der risiko for at andre lærere kan være blevet smittet under mødet.

»Vi følger naturligvis de foreskrevne retningslinjer og processer og har derfor sendt alle vores lærere på Egeskovskolen hjem i isolation,« siger skolechef ved Viborg Kommune, Hasse Valdemar Mortensen, til Viborg Stifts Folkeblad.

Forældrene til eleverne på skolen er informeret om situationen.

Alle Egeskovskolens lærere skal nu testes, men tiden er knap. Hasse Valdemar Mortensen håber, at der er svar på alle prøverne søndag, så påvirkningen af undervisningen bliver minimal.

I første omgang er der ikke planer om at lukke skolen og udsætte skolestarten.

I 2019 var der 514 elever og 42 lærere på Egeskovskolen.