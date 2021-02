Skolernes Skakdag er på fredagens skema hos skoleelever landet over. Den skal styrke deres mentale sundhed.

Fredag morgen mødes skolebørn over hele landet til skakspil. Eleverne har hele dagen til at hellige sig brættet med de velkendte brikker.

Det skal være med til at styrke elevernes mentale sundhed, lyder det fra arrangørerne bag.

- Vi vil bruge skolernes skakdag i år til at sætte fokus på den mentale sundhed og hjernegymnastik.

- For vores opfattelse er, at netop i denne coronatid, hvor både voksne og børn er ramt på den mentale sundhed, er der mere end nogensinde brug for en dag i den mentale sundheds tegn, siger Mikkel Nørgaard, læringschef hos Dansk Skoleskak.

Omkring 29.000 skolebørn er tilmeldt fra 189 skoler rundt om i landet.

Hjemsendelsen af eleverne i 5. klasse og opefter gør, at årets skakdag bliver afholdt både virtuelt og fysisk. Det er første gang i dagens 11 års historie, at det sker.

Skolernes Skakdag vil blive indrammet af en live-udsendelse fra morgenstunden. Den vil byde på et fokus på den mentale sundhed gennem besøg af flere eksperter.

Samtidig vil de online skakspil blive sat i gang.

- Flere tusind børn kommer til at krydse klinger online og på tværs af landet. Samtidig vil Danmarks stærkeste skakspiller, Ellen Fredericia Nielsen, sidde og kommentere nogle af spillene, mens de foregår.

Mikkel Nørgaard har ikke svært ved at se sammenhængen mellem mental sundhed og skakspillet.

- At man har et tryg fællesskab, hvor adfærds- og spillereglerne er klare, er et meget stærkt udgangspunkt for spørgsmålet: Hvad er et godt fællesskab?

- Det er blandt andet hensigtsmæssigt at give modspilleren ro til at tænke sig om. Skakspillet stiller også et krav om, at spilleren kontrollerer sine impulser, så det er en enorm sund mental øvelse for børnene.

Arrangørerne bag Skolernes Skakdag er bevidste om, at skakspillet kan være langt væk fra nogle børns hverdag.

Derfor har arrangørerne udviklet alternative versioner af skakspillet, der egner sig til at sætte fokus på andet end at blive god til traditionelle spil. En af de nye versioner kaldes "Among Us-skak".

- Det trækker på børnenes kendskab til et meget populært onlinespil af samme navn. Det går ud på, at der er en bedrager blandt spillerens skakbrikker.

- Og den skal man passe rigtig godt på, mens man skal forsøge at afsløre modstanderens bedrager undervejs i spillet, siger Mikkel Nørgaard.

Skolernes Skakdag vil også i de kommende år have en styrket mental sundhed som tema.

/ritzau/