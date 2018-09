Om det er et tre-dages kursus eller et fast fag på skoleskemaet. Flere og flere danske skoler forsøger at forebygge radikalisering ved at undervise eleverne i ekstremisme, demokratisering og digital dannelse.

Det viser en rundspørge, B.T. har lavet til flere af landets kommuner.

»Vi er bekymrede for, hvor gode ekstremister er til at rekruttere og opfordre til kriminalitet på nettet. Derfor må vi både som myndigheder og civilsamfund samarbejde om at ruste vores børn til også at begå sig kritisk og klogt på nettet,« siger Henrik Bjelke Hansen, afdelingschef for Forebyggende afdeling i Politiets Efterretningstjeneste, til B.T.

Den bekymring deler flere folkeskoler, eftersom de har valgt at bruge undervisningsmateriale og professionelle tilbud til at forebygge radikalisering af eleverne.

Fakta Forebyggelse af radikalisering i grundskolen Der findes utallige forskellige initiativer som beskæftiger sig med forebyggende materiale til afradikalisering af børn og unge. Bare i 2018 år er to store landsdækkende projekter blevet lanceret: - I august blev onlinemagasinet Nettets Vildveje udgivet. Her guides forældre og professionelle voksne i, hvordan de bedst muligt kan tale med børn om ekstremisme og radikalisering på internettet. Projektet er blevet til i samarbejde mellem Medierådet for Børn og Unge, Politiets Efterretningstjeneste og Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme. - I januar lancerede Trygfonden og Certa Intelligence vidensportalen Stærke Fællesskaber. Et gratis undervisningsmateriale som blandt andet skal introducerer 8.-9. klasse samt gymnasieelever for begreberne millitant islamisme og højreekstremisme. Undervisningsmaterialet blev i foråret testet på en række pilotskoler og skal nu spredes til hele landet. Kilde: Nettets Vildveje, Stærke Fællesskaber

Blandt andre har skoler i Odense, Gladsaxe, Albertslund og København valgt at forebygge radikalisering allerede fra mellemskolen.

I Aarhus Kommune har afdelingen Børn og Unge siden 2012 udbudt et dialogbaseret undervisningstilbud med fokus på radikalisering til elever fra udskolingen og første årgang på ungdomsuddannelserne.

Pr. 1. september 2018 var der blevet gennemført 384 af disse workshops på skoler i Århus.

»Vi præsenterer dem for eksempel for terrorparagraffen, så vi kan tale om, hvad paragraffen betyder. På den måde kan vi inddrage en case, som har lavet en ytring på Facebook, og tale om, hvad der er lovligt, og hvad der er ulovligt,« siger Christian Damgård Christoffersen, projektkoordinator i det århusianske undervisningstilbud.

Også i hovedstadsområdet er en forebyggende indsats mod radikalisering kommet på læreplanen hos flere skoler.

Det viser en rundringning, som DR P4 København har lavet til skoler i hovedstadsområdet.

Undervisningsministeriet oplyser til B.T., at alle landets institutioner har mulighed for at ansøge om et udviklingsforløb som en del af satspuljeinitiativet til forebyggelse af radikalisering og social kontrol.

Det er frivilligt, om skolerne vil beskæftige sig med antiradikalisering.