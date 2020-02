Over de seneste tre døgn har Nordsjællands Politi modtaget fire anmeldelser fra bekymrede forældre om en mand, der har forsøgt at lokke deres børn med sig.

Manden har i et af tilfældene befølt en 14-årig pige på brysterne uden på hendes jakke.

I de tre andre tilfælde har han forsøgt at lokke en henholdsvis 10-årig pige, en 9-årig dreng samt en 8-årig dreng med sig ved i de første to tilfælde at tilbyde børnene slikkepinde.

Den 8-årig dreng, der er den seneste, der er blevet antastet, er elev på Magleblik Skole.

Manden henvendte sig tirsdag til drengen i frikvarteret ved legepladsen, og drengen fulgte heldigvis sin mavefornemmelse og løb ind på skolen.

Skolen har efterfølgende sendt en besked ud til børnenes forældre om, at de i lyset af episoden samt de andre episoder i området nu tager særlige forholdsregler i forhold til at passe på børnene. Det fortæller skoleleder på Magleblik Skole Wenche Fogsgaard.

Magleblik Skolens besked til forældrene på Aula ‘Kære forældre. I dag blev en af vores indskolingselever kontaktet af en fremmed mand i 12-pausen ude ved legepladsen. Drengen reagerede heldigvis på sin mavefornemmelse og gik ikke med manden trods hans ønske. Vi har behandlet sagen med stor alvor og kontaktede straks såvel hjemmet som politiet. Vi skærper tilsynet med børnene, og i dagene frem til vinterferien vil alle medarbejdere være udenfor med eleverne i pauserne. Drengen har det godt, og skole, politi, forældre samt rådhus samarbejder om sagen. Såfremt vi vil få flere informationer, vil vi naturligvis dele dem med jer.

»Vores førsteprioritet er at passe på vores elever, og derfor har vi valgt at sende alle voksne ud i frikvarteret, så vi kan holde godt øje med børnene. Det er lige før, der er flere voksne ude, end der er børn, og han skal ikke komme tilbage på vores matrikel,« lyder det fra Wenche Fogsgaard, der også forklarer, hvorfor de har oplyst alle forældre om episoden over Aula.

»Vi har valgt at melde ud til alle forældre om, hvad der er sket, fordi der har været politi på skolen den halve dag, ligesom der florerer rygter på Facebook om, hvad der er sket. Forældrene er vores samarbejdspartnere, og de skal selvfølgelig være opdateret.«

Selvom signalementet af manden er enslydende i de fire sager, fortæller Jakob Rahbek, der er politikommissær ved Nordsjællands Politi, at de endnu ikke kan fastslå, at det er den samme mand i alle fire tilfælde.

Politiet skal først snakke med børnene og ud fra dette vurdere, om der kan være tale om en og samme person.

»Vi har endnu ikke fundet manden, og mig bekendt er der ikke registreret flere anmeldelser siden tirsdag ved middagstid,« siger Jakob Rahbek og fortsætter:

»Vi efterforsker alle fire sager, og når vi har afhørt børnene i dag og i morgen kan give en vurdering af, om der er sammenhæng i sagerne. Så jeg vil endnu ikke sige, om der i alle tilfælde er tale om den samme mand.«

Signalement af mændene I tilfældet med 14-årig pige: Mand. Stor af bygning, lugtede af røg. I tilfældet med 10-årig pige: Dansk af udseende, 42-43 år, 186 cm, almindelig af bygning, hvid i huden, talte dansk. Var iført sort hættetrøje, sorte bukser. Medbragte to slikkepinde I tilfældet med 8-årig dreng: Mand, 40-45 år, 180-185 cm høj, iført grå/sort hættetrøje.



I tilfælde med 9-årig dreng: Manden var almindelig af udseende og mulighed i 30’erne. Tilbød drengen en slikkepind.

Anmeldelserne om børnelokkeren er registreret ved pladsen foran rådhuset i Frederiksværk, på Frederiksværksvej mellem Ramløse Skole og Møllen Ramløse, ved Nordstjerneskolen samt på Magleblik Skole i Frederiksværk.

Alle fire lokationer ligger inden for kort afstand til hinanden.

Alligevel vurderer Jakob Rahbek ikke, at der lige nu er grund til unødig panik blandt forældre, der i stedet skal tage en god snak med børnene.

»Jeg kan kun sige, at man som forældre generelt skal snakke med sine børn om, at man ikke går med fremmede, hvis de tilbyder noget, som man ikke skal have tilbudt.«