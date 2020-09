Mange steder har nået en kritisk grænse for, hvor tyndt personalet kan smøres ud, mener skoler og dagtilbud.

Det kan mærkes i skoler og daginstitutioner, at coronavirusset er blusset op igen i samfundet.

Derfor beder de i et brev til flere ministre om, at deres ansatte kan komme foran i køerne, når der skal testes for coronavirus, ligesom mange sundhedsansatte og andre med samfundskritiske funktioner kan.

Det skriver Jyllands-Posten.

Pædagogernes fagforening, Bupl, står bag brevet i fællesskab med Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen og Lederforeningen i Bupl.

De oplever, at når ansatte snøfter eller hoster, skal de ud af vagtplanen og er hjemsendt, til de er blevet coronatestet. Men ventetiderne på at få en test er lange, og derfor er en række medarbejdere sat ud af spillet i mange dage.

- Vi har mange steder nået en kritisk grænse for, hvor tyndt vi kan smøre det faglige personale ud, skriver de i brevet.

Brevet er stilet til sundhedsminister Magnus Heunicke (S), børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Elisa Rimpler, der er formand for pædagogerne, har fået mange tilbagemeldinger fra ledere af daginstitutioner, som har svært ved at få skemaerne til at hænge sammen.

- Lederne nærmest river sig i håret, fordi mange personaler er hjemme, siger hun til Ritzau.

Hun nævner, at i nogle institutioner er flere ansatte hjemsendt i op mod halvanden uge, før de får at vide, at de ikke er smittet og kan vende tilbage.

Nu står efteråret for døren, og det er typisk en tid med mange snotnæser og forkølede unger i institutionerne.

Det kan forveksles med coronasymptomer, og Elisa Rimpler forventer derfor, at problemet bliver værre den kommende tid.

Hvis de ansatte skal vente hjemme længe, kan det i sidste ende blandt andet få betydning for, hvor mange børn institutionerne kan tage imod, vurderer Elisa Rimpler.

- Man skal have sig for øje, at det kan betyde, at resten af arbejdsmarkedet ikke kan fungere. Hvis daginstitutioner skal holde lukket, bliver forældre nødt til at finde et alternativ, så de selv kan have svært ved at passe deres arbejde.

- Det her kan blive en negativ spiral. Det er alene det, vi påpeger og beder om at få løst hurtigst muligt, så vi både kan løfte den pædagogiske opgave og forebygge corona i den grad, som der er behov for, siger hun.

Sundhedsministeren kunne onsdag ikke stille op til interview med Jyllands-Posten. Sundhedsministeriet oplyser til avisen, at Danmark er blandt de lande, der tester mest set i forhold til indbyggertallet.

/ritzau/