Kolding har været ramt af udbrud af smitte på skoler og institutioner og har det højeste smittetryk i landet.

Alle skoler og daginstitutioner i Kolding lukker til og med 28. februar efter stigende coronasmitte. Tiltaget skal bremse smittespredningen.

Det oplyser Sundhedsministeriet fredag i en pressemeddelelse.

Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet, at der er risiko for yderligere smittespredning, i forbindelse med at skoleelever og en del børn i dagtilbud skulle vende tilbage fra vinterferie mandag.

Alle borgere over 12 år i Kolding opfordres til at lade sig teste. Der vil være kapacitet, så alle borgere over to år kan blive testet, oplyses det.

Der vil være nødpasning for børn, hvis forældre har et pasningsbehov som følge af deres arbejde. Og børn med særlige behov er undtaget nedlukningen.

/ritzau/