Afstandskrav har delvist tvunget skoleundervisningen udenfor. Naturstyrelsen vil hjælpe til med faciliteter.

Nu bliver det i højere grad muligt for skoler og daginstitutioner at rykke undervisningen udenfor. Naturstyrelsen åbner for, at lærere og pædagoger kan bruge deres faciliteter til undervisning og pasning i naturen.

- Vi giver nu kommunerne en mulighed for at, hvis der er brug for det, bruge naturstyrelsens faciliteter, siger miljø- og fødevareminister Lea Wermelin (S).

Det er svært at rykke børn og elever ud i skoven, hvis der ikke er adgang til faciliteter som for eksempel toiletter - og det koster normalt skolerne penge at låne af Naturstyrelsens.

Nu vil Miljø- og Fødevareministeriet dække regningen.

Der skal nemlig fremover være bedre muligheder for, at daginstitutioner, dagplejer og skoler kan benytte sig at Naturstyrelsens bygninger til for eksempel undervisning eller frokost.

En del af Naturstyrelsens faciliteter som toiletter, madpakkehuse og naturlegepladser har været lukket på grund af coronakrisen.

Det er altid dejligt for børn og unge at komme ud i naturen, mener Lea Wermelin, men påpeger, at det samtidig skal gøre det lettere for skoler og daginstitutioner at overholde kravene til afstand, der bliver stillet af sundhedsmyndighederne.

- Det er jo også et spørgsmål om, at der generelt mangler plads, og der kan Naturstyrelsen være med til at hjælpe, siger hun.

Mange skoler og daginstitutioner har i forvejen været nødt til at rykke undervisningen udenfor eller tage alternative lokale i brug for at overholde kravene om afstand.

Naturstyrelsen stiller omkring 150 lokaler til rådighed landet over. Lea Wermelin erkender, at det er svært at forudse, hvor mange der kan få gavn af ændringen.

- Vi lægger op til at kommunerne kan henvende sig til deres lokale afdelinger af Naturstyrelsen, fordi det også er i det lokale, man ved, hvad der er behov for, og hvilke muligheder er der i den natur, som er tæt på, siger hun.

/ritzau/