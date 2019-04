Skolebørnsundersøgelsen 2018 viser, at langt de fleste børn og unge har det godt, men at der er et stort mindretal, som har betydelige problemer. Mentale sundhedsproblemer rammer flere og flere, og udviklingen er siden årtusindskiftet ikke væsentligt forbedret: Færre skolebørn er rigtigt glade for deres liv, mens flere døjer med nervøsitet og søvnbesvær. (Genrefoto) Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix