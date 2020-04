10 vandhaner over en lang vask indrettet som adskilte båse.

Det var synet, der mødte børnene, da de onsdag mødte ind på Gudenåskolen i Ry. Noget, der er lavet som et - kreativt - tiltag for at sikre, at børnene vasker hænder, og som skolens pedel står bag.

»Vores pedel Peter fik ideen. Han er en slags multikunstner. Han spurgte, hvad jeg tænkte, og om vi kunne lave vandhaner med centralstyre. Så gik der en dag med det i går (tirsdag, red.), og så var den der i morges, da børnene mødte ind,« fortæller Lone Mathiesen Laugesen, der er skoleleder på Gudenåskolen, til B.T.

Vandhanerne er sat op udenfor, og de er styret centralt fra kun én hane.

Alle haner bliver derfor tændt og slukket en gang af en voksen, og det er også den voksne, der bestemmer, hvornår børnene må forlade boksen igen med rene hænder.

Tiltaget er lavet af flere årsager, fortæller Lone Mathiesen Laugesen.

»En del af hele 'vandhanefesten' er, at det er en måde at gøre det sjovt at vaske hænder. Børnene har en fest med det, for de ved godt, de ikke er færdige, før læreren siger til. For os på skolen handler det om, at det er vigtigt, at børnene får det gjort. Men det bliver også til en fælles ting, de kan hygge sig med,« forklarer hun.

For skolen er det nemlig meget vigtigt, at børnene er trygge og ikke går og frygter coronavirus.

Børnene på Gudenåskolen bliver placeret i båse, hvor de skal vaske deres hænder. Foto: Gudenåskolen Vis mere Børnene på Gudenåskolen bliver placeret i båse, hvor de skal vaske deres hænder. Foto: Gudenåskolen

»Vi har en stor opgave i, at de ikke skal være bange for at komme her. Og de har taget rigtig godt imod at vende tilbage. De er skolet hjemmefra og har lært en masse, og jeg har oplevet, de er enormt bevidste om, hvad de må og ikke må. Vores opgave er så, at de ikke skal være bange,« fortæller Lone Mathiesen Laugesen.

Det betyder også, at skolens lærere har gjort meget ud af at fortælle eleverne om, hvad coronavirus er, og hvordan det smitter. Samtidig har det også været vigtigt for skolen at forklare børnene det på en måde, så de ikke føler et stort ansvar.

»Vi gør meget ud af at tage ansvaret for dem og forklare, at vi på skolen har lavet retningslinjer. De får at vide, det ikke er deres ansvar. De skal hjælpe med det, de kan, for det er en balance, og der skal ikke ligge en byrde på deres skuldre,« fortæller Lone Mathiesen Laugesen.

Hun fortæller, at dagens skolestart er gået godt. Gennem hele påsken har forældrene fået informationer over mobilen.

Alle klasser er fra onsdag delt i to, hvor den ene halvdel er inde hele formiddagen, mens den anden er ude.

Herefter bytter de, ligesom legepladsen i området også er delt op til hver klasse. Derudover har skolen besluttet, at der er tre lærere til hver klasse, og frem til 10. maj skal det være de tre samme.

På Gudenåskolen var de spændt på, hvordan det ville gå, men det er gået over al forventning.

»Jeg har oplevet, at børnene og de voksne, der kommer, har været i situationen så længe, at selv små børn er med på, at de skal vaske hænder og holde afstand. Der blev taget stort hensyn, og det er en ny kultur, som børnene har vænnet sig til,« siger Lone Mathiesen Laugesen.