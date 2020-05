De nye retningslinjer for institutioner møder kritik for at give for meget ansvar til den enkelte institution.

De nye retningslinjer for dagtilbud, skoler og andre uddannelsesinstitutioner overlader for meget ansvar til den enkelte institution.

Det siger Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen.

- Vi synes, det er begrænset, hvad vi har fået af retningslinjer, og vi har fået alt for meget ansvar i forhold til, hvad vi har brug for, siger Claus Hjortdal.

Han uddyber, at med retningslinjerne skal den enkelte skoleleder tolke og vurdere Sundhedsstyrelsens anvisninger til skolerne.

- Vi har travlt nok med at drive skole, og nu skal vi lige pludselig til at vurdere sundhedsmæssigt også. Det har vi ikke brug for, siger Claus Hjortdal.

