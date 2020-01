Indtil videre er det gået fint med at implementere skolereformen, mener Skolelederforeningen.

Der er ingen grund til at lade alarmklokkerne ringe endnu, selv om en ny rapport viser, at skolereformen fra 2014 ikke har gjort eleverne dygtigere som planlagt.

Skolereformen skal blot have mere tid til at blive ordentligt implementeret, lyder det fra Skolelederforeningen.

- Når vi ser på, hvor mange ting vi har skullet implementere på relativt kort tid, så synes jeg egentlig, at det er meget godt, at vi er der, hvor det ligger ret stabilt.

- Jeg synes bestemt, at skolelederne, lærerne og pædagogerne har gjort et rigtig stort stykke arbejde med at lykkes med alle de elementer, der er i reformen. Men vi har simpelthen brug for noget mere tid, siger foreningens næstformand, Dorte Andreas.

Skolereformen skal efter planen gøre eleverne i folkeskolen dygtigere. Flere timer i dansk og matematik skal blandt andet udvikle eleverne.

Men reformen har altså endnu ikke kastet de store resultater af sig, viser rapporten fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Vive.

Ifølge Vive kan en af grundene være, at det tager 5-15 år, før en skolereform reelt er gennemført.

Netop det forhold peger Dorte Andreas også på. Derfor understreger hun, at tålmodighed med resultaterne er vigtigt.

- Det handler om at give det tid og være opmærksomme på, om der er noget, der skal justeres. Giv os mere tid til stille og roligt at arbejde med at få udviklet skolen, siger Dorte Andreas.

Aftalen om folkeskolereformen blev indgået i 2013 af den daværende regering - Socialdemokratiet, SF og De Radikale - samt Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative.

/ritzau/