Esbjerg Kommunes Børn og Kultur har i fem tilfælde betalt 128.000 kroner plus moms for at sende skoleledere på stifinderkurser, der blandt andet kan indeholde en vadetur igennem en sø, samlinger i en gigantisk tipi og arbejde med rafter. Det skriver JydskeVestkysten.

Kursets formål er at gøre deltagerne til bedre ledere. Esbjerg Kommunes skolechef, Bo Meldgaard, mener, at der har været behov for kurserne til i alt 640.000 kroner plus moms.

»Vi har fået en ny ledelsesstruktur på skoleområdet, og den har resulteret i et behov for efteruddannelse,« siger Bo Meldgaard til jv.dk.

»To tredjedele af de ledere vi har fået ind på vores skoler, kommer direkte fra katederet og har nu ansvar for 200-250 medarbejdere uden at have ledelseserfaring. De mangler nogle værktøjer.«

Er 128.000 kroner plus moms for mange penge at bruge på et kursus til en skoleleder?

Han mener ikke, at prisen er urimelig i forhold til andre efteruddannelsesforløb og vil ikke afvise at sende flere medarbejdere på stifinderkurset.

»De medarbejdere, der har været af sted på stifinderkurser, er kommet hjem med nye værktøjer og inspiration. Derfor er det også min vurdering, at det er til glæde for de organisationer, de står i spidsen for,« siger Bo Meldgaard.

Formanden for Børne og Familieudvalget i Esbjerg Kommune, Diana Mose Olsen (SF), undrer sig over kurserne.

»Hvis jeg var blevet bedt om et ja eller nej, så havde jeg sagt nej,« siger Diana Mose Olsen, og fortsætter:

»Jeg synes, det lyder af rigtig mange penge, og jeg håber, det er noget, der kan omsættes til gavn for lærere og elever, så de får fuld valuta for det store beløb.«

På Bohrskolen i Esbjerg er der planer om at sende 11 medarbejdere på stifinderkursus – betalt af skolens budget. Det undrer Diana Mose Olsen.

»Nu står skolebestyrelserne jo selv for budgetterne, men jeg vil da sige, at jeg håber, at de er klar over, at de ikke skal komme og sige til os politikere, at de ikke har råd til hverken bøger eller lejrskoler, når de kan finde så mange penge i budgetterne,« siger hun til jv.dk.