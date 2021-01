Danmarks skoler bruger it-systemet Aula. Og det får ikke den store opbakning fra flere skoleledere.

I en ny undersøgelse hagler kritikken faktisk ned over systemet. Det skriver Politiken.

I undersøgelsen svarer 53 procent, at millioninvesteringen har mange fejl og mangler, mens seks procent slet ikke mener, det fungerer.

Skolelederforeningens formand, Claus Hjortdal, mener på baggrund af undersøgelsen blandt andet, at Aula skal gennemgå nogle ændringer.

Aula. Foto: Celina Dahl Vis mere Aula. Foto: Celina Dahl

Formanden er meget klar i mælet - det skal virke nu.

»Vi har længe holdt hånden over Aula, fordi vi ville gøre vores til, at det kom til at virke. Men det virker ikke, og vi ser ingen forbedringer. Nu skal det altså til at virke.«

Claus Hjortdal har ikke helt mistet tilliden til it-systemet endnu, og han tror på, det kan lykkes, hvis ændringerne kommer i tide.

Skolelederne har endnu et kritikpunkt, og det er prisen på Aula, som, de mener, er ved at blive for høj. I oktober blev prisen gennemsnitligt hævet med 42.000 per kommune om året.

Formanden mener ligeledes, det er et problem, fordi det i sidste ende betyder, at skolerne mister penge.

Claus Hjortdal siger afsluttende, at det har været svært at rulle systemet ud til to millioner bruger på over 5.000 institutioner i 98 kommuner. Han synes dog, at det er blevet gjort okay, men erkender, at der selvfølgelig har været plads til forbedringer.