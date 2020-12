Lærerne har ikke været motiveret til at få skolereform til at lykkes, siger formand for skolelederforening.

Der har ikke været stor motivation hos lærerne til at få skolereform til at lykkes, og de nødvendige midler er ikke fulgt med.

Sådan lyder den umiddelbare reaktion tirsdag fra Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, efter at en ny stor rapport har vist, at danske 4.-klasseelevers niveau i matematik er faldet markant, siden reformen blev indført i 2014.

- Reformen af folkeskolen er en storstilet reform, der aldrig rigtigt fik fodfæste, fordi man ikke fik lærerne med, og man satte ikke pengene af, for at det skulle lykkes, siger Claus Hjortdal.

- Om det er det, der er årsagen, det kan jeg ikke svare dig på. Men det, vi gjorde med reformen, har i hvert fald ikke lykkedes.

Han tilføjer, at der ud over reformen er brugt store ressourcer på at løfte niveauet i skolen - ikke mindst i matematikfaget.

Derfor vækker det undren hos formanden, at elevernes evner i matematik er faldet.

- Vi har brugt mange hundrede millioner på at kompetencedække lærerne i matematik, så derfor kan det godt undre mig, at resultatet ser sådan ud, siger Claus Hjortdal.

