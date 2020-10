Hvis fraværet i folkeskolen skal sænkes, skal der samarbejdes endnu bedre mellem skole og forældre, lyder det.

Det kræver et godt samarbejde mellem skole og forældre, hvis man skal have sænket et højt fravær blandt elever i folkeskolen.

Det mener formanden for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal, efter at en ny rapport har vist, at 14,2 procent af eleverne har mindst en måneds fravær på et skoleår.

I flere tilfælde har skolefraværet udviklet sig gradvist.

Elever i 9. klasse med et fravær på over ti procent har således også haft et højere gennemsnitligt fravær end klassekammeraterne allerede i 2. klasse.

Ifølge Claus Hjortdal er skolerne og kommunerne i forvejen opmærksomme på problemet, og han mener, at skolerne lige nu gør det bedste, de kan.

Hvis fraværet derfor skal ned, kræver det et endnu bedre samarbejde mellem skole og forældre, siger Claus Hjortdal.

- Det kræver et enormt godt samarbejde med forældrene, og det kræver, at man som skole hele tiden er opmærksom på, hvordan fraværet opstår, og hvordan det udvikler sig.

- Jeg ved, at skolerne arbejder seriøst med det, og det er rigtig svært at knække for nogle børns vedkommende. Vi ser ofte børn, der starter med et uheldigt fravær, og hvor det så er svært at komme ud af igen, siger han.

For at komme problemet til livs er det vigtigt at italesætte det hele tiden - også fra første møde mellem skole og forældre, mener Claus Hjortdal.

- Forældrene skal forstå, at vi laver en overenskomst, når de sender deres barn i skole. De sørger for at sende deres barn i skole, og vi sørger for at give barnet noget læring.

- Begge dele er vigtige, så derfor er forældrenes indsats med at få barnet i skole også rigtig vigtig, siger Claus Hjortdal.

Den nye rapport er lavet af Børns Vilkår og Egmont Fonden.

Rapporten dækker over skoleåret 2018/2019 og bygger blandt andet på en spørgeskemaundersøgelse blandt 1521 elever.

Rapporten viser, at nogle kommuner kæmper med et højere skolefravær end andre kommuner.

Eksempelvis havde 27 procent af eleverne i Lolland Kommune og Brøndby Kommune mindst 20 dages fravær på et skoleår. Omvendt gælder det kun seks procent af eleverne i Herning Kommune.

/ritzau/