Et uhyggeligt fund har ramt Vadumhallen og Vadum Skole i Nordjylland.

Det har fået den lokale skoleleder Søren de Lasson til at udsende en advarsel til beboerne i lokalsamfundet.

Det gør han i et opslag på Facebook, skriver Nordjyske.

'I sidste uge har vi (skolen) desværre fået kendskab til 2 fundne, brugte kanyler. Begge kanyler blev fundet udenfor, omkring hallen. Skolen har kontaktet den lokale SSP-betjent (Skole/Sociale myndigheder/Politi), børnehaverne, forvaltningen og naturligvis Vadum hallen. Ligeledes har vi drøftet fundet med Vadum Lægehus,' skriver han og fortsætter:

'Vi opfordrer alle til at udvise påpasselighed i området omkring hallen og evt. kontakte skole eller hal, hvis I skulle finde en kanyle.'

Der er altså tale om kanyler, som er fundet i skoletiden.

»Grunden til, at jeg har valgt at skrive ud til alle, er at gøre opmærksom på det. For jeg ved, der er børn der leger derovre, og folk der går tur med deres hund, så det er også en serviceoplysning,« forklarer Søren de Lasson til det nordjyske medie.

Han forklarer yderligere, at han ikke forsøger at for alle til at være nervøse, men det bekymrer ham alligevel så meget, at han har kontaktet politiet.