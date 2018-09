Guldbergskolen reagerer, efter tre personer blev skudt og ramt tæt på skolen fredag aften.

»Vi har meldt ud til personale, at de skal være ekstra opmærksomme mandag, da der er børn og unge, der kan have været tæt på episoder familiemæssigt, eller de ligefrem har set det ske,« siger skoleleder på Guldbergskolen, Morten Nielsen, til B.T.

De seneste ni dage har ni skudepisoder udspillet sig i Storkøbenhavn, hvor en af dem fandt sted tæt på Guldbergskolen på Nørrebro i fredags.

»Det er vigtigt at bevare roen som voksen, for børnene og de unges skyld, hvad end man er forældre eller medarbejder,« siger Morten Nielsen.

Ambulance på Meinungsgade fredag aften den 21. september 2018. Politiet i København er fredag aften rykket ud på Nørrebro for at undersøge et muligt skyderi. (Foto: Mathias Øgendal/Ritzau Scanpix)

Politiet er i fuld gang med at efterforske skudepisoderne, som de har en stærk formodning om, relaterer sig til den verserende bandekonflikt.

På Guldbergskolen har ledelsen meldt ud til forældrene, at de skal være opmærksomme på situationen.

»Vi har meldt det samme ud til forældre via forældreintra som for et år siden. Meldingen går på, hvordan de kan hjælpe offentligheden med at holde øje med situationen, samt et nummer på politiets hotline, hvis man ser eller oplever noget,« siger Morten Nielsen.

Skolen har et infomøde mandag eftermiddag.

»Jeg er spændt på i morgen, hvad reaktionerne vil være i forhold til fredagens hændelse. Men jeg har ikke fået nogen forældrehenvendelser i weekenden,« siger Morten Nielsen og uddyber:

»Det er tosidet, hvordan forældrene plejer at reagere. Nogen er urolige, mens en del forældre på Nørrebro – det er jo ikke, fordi det er helt normale tilstande – men de bliver ikke urolige over det.«

Politidirektøren i København, Anne Tønnes, oplyste tidligere på ugen, at de mange skyderier skyldes, at en bande er splittet op. Det skulle ifølge flere medier dreje sig om banden Brothas.

Københavns Politi har på baggrund af skyderierne indført visitationszone på store dele af Nørrebro og i Nordvestkvarteret.